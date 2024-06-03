Названы регионы — лидеры по уровню благосостояния семей

По итогам 2023 года такой остаток семьи со средним в регионе заработком родителей превышает общероссийский уровень в десяти регионах. В реальности этот остаток, конечно, меньше (возможно, существенно, в зависимости от уровня потребления), поскольку прожиточный минимум, использованный в расчете, учитывает минимальные жизненные траты, но больше он точно быть не может.