Корпоративный портфель Райффайзенбанка сократился почти втрое с февраля 2022-го

Объем портфеля корпоративных кредитов Райффайзенбанка с 1 февраля 2022 года (период до начала СВО) по 1 мая 2024 года сократился почти втрое. Это следует из отчетности финансовой организации, публикуемой на сайте Центробанка («Известия» ее изучили). Портфель розничных кредитов Райффайзенбанка за тот же период тоже сократился, но не так резко — примерно на 35% (с 360 млрд до 234 млрд рублей).