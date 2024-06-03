Корпоративный портфель Райффайзенбанка сократился почти втрое с февраля 2022-го

Сокращение портфеля корпоративных займов противоречит рыночным трендам. За тот же период портфель кредитов для юрлиц в системно-значимых банках РФ вырос в среднем на 40%, следует из данных «Банки.ру».
Райффайзенбанк не выдает новых кредитов с 2022 года. Однако 31 мая 2024-го на горячей линии организации сообщили, что заем по-прежнему можно оформить, хотя процент одобрения может быть ниже. Тем не менее Райффайзенбанк мог полностью прекратить кредитование юрлиц, которые потенциально рискуют попасть под санкции, пояснил независимый эксперт Андрей Бархота. Речь идет о промышленных компаниях, например металлургических.
При этом у некоторых корпоративных клиентов были открытые кредитные линии в банке, по которым они могли получить заемные средства несколько раз, уточнил Андрей Бархота. Из-за этого портфель мог пополняться. Юрлица, вероятно, и сами стали переходить из Райффайзенбанка к другим кредиторам, понимая, что из-за санкционных рисков финансирование может прекратиться в любой момент.
В начале мая австрийская банковская группа RBI также сообщала, что, согласно требованиям Европейского центробанка (ЕЦБ), к 2026 году организация должна сократить кредитный портфель на 65% относительно уровня III квартала 2023 года (то есть приблизительно до 200 млрд рублей, по подсчету «Известий»).
Банк предпринимает и другие шаги по выходу с российского рынка. Например, с 1 июня организация перестанет открывать россиянам вклады и накопительные счета, а с 10 июня — проводить исходящие платежи в долларах.
С февраля 2022-го RBI значительно сократила свою деятельность в РФ и приняла масштабные меры по снижению рисков, связанных с ужесточением санкций, сообщил «Известиям» представитель австрийской головной организации. Компания продолжит работать над деконсолидацией российской «дочки», но из-за сложности этой операции не может назвать точные сроки ухода с рынка.