Государство продало долю в производителе воды «Ессентуки»

Задачей нового холдинга было консолидировать недропользователей, имевших государственную лицензию на добычу воды из скважин Ессентукского месторождения. В то время власти были озабочены вопросом обеления российского рынка минеральной воды и сохранения известных брендов. Потребители зачастую приобретали в магазинах подделку, жаловался Александр Хлопонин, занимавший тогда пост вице-премьера и полпреда президента на Северном Кавказе. «Существует около 30 компаний, которые разливают минералку “Ессентуки”, и мы не понимаем, где скважина, из которой они берут воду», — говорил вице-премьер. Чтобы люди имели гарантию, что покупают именно ту самую воду, Хлопонин призывал создать монополию или объединить собственников месторождения, «не выдавать никому ни литра воды» и защищать недра.