Доходы duty free в аэропорту Владивостока выросли втрое благодаря Китаю

«Империал дьюти фри» известна как совместное предприятие Шереметьево и немецкой компании Gebr. Heinemann (в последней отчетности российского юрлица указано, что у компании два акционера, но они не раскрываются). Помимо магазинов беспошлинной торговли в терминалах A, C, D, E и F, у «Империал дьюти фри» есть точки duty paid в терминалах B и D. Выручка этого юрлица по итогам 2023 года составила 6,1 млрд руб. — на 12,5% меньше год к году. Чистая прибыль сократилась почти на 18%, до 481,7 млн руб. Около трети доходов оператора обеспечили магазины duty free (2,3 млрд руб.), а магазины duty paid принесли 1,3 млрд руб. Падение выручки «Империал дьюти фри» в своей отчетности объясняет внешнеполитической обстановкой, нарушением логистических цепочек поставок импортных товаров и ростом курса валют. Продавец даже решил сдать часть торговых площадей в субаренду. А в апреле самый большой магазин Sheremetyevo Duty Free в международном терминале C даже временно закрывался. Источники «РИА Новости» связывали это с реорганизацией на фоне проблем с поставками и ассортиментом. Впрочем, в конце апреля 2023 года Шереметьево сообщило о возобновлении работы магазина.