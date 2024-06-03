Цены на газ в Европе выросли до максимума с декабря 2023 года

Стоимость июльского фьючерса на газ на хабе TTF в Нидерландах взлетела на 12,79%, достигнув €38,6 за 1 МВт·ч, или $439 за тыс. куб. м с учетом текущего курса на рынке Форекс, свидетельствуют данные биржи ICE по состоянию на 12:59 мск. В итоге биржевая цена на газ на площадке выросла до максимума с 8 декабря 2023 года.
По состоянию на 13:26 мск рост замедлился до 12,01%, а цена опустилась до €38,33 за 1 МВт·ч, или $436 за тыс. куб. м с учетом текущего курса на рынке Форекс.
Европейские цены на газ взлетели до максимума с декабря прошлого года после резкого падения поставок из Норвегии из-за остановки газового завода Нихамна (Nyhamna), пишет Bloomberg. Сроки незапланированной остановки работ на норвежском газоперерабатывающем заводе пока не известны. В то же время норвежские поставки газа на британский терминал Исингтон (Easington), через который проходит треть общего объема поставок в Британию, упали до нуля.
Энергетическая компания Equinor ASA сейчас расследует источник сбоя. Представитель компании отметил, что проблема может быть в участке трубопровода, который необходимо заменить, и пока не совсем ясно, сколько времени займет ремонт.
Норвегия стала ключевым поставщиком газа в Европы после того, как большая часть российских трубопроводных поставок была остановлена.
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