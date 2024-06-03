Цены на газ в Европе выросли до максимума с декабря 2023 года

Стоимость июльского фьючерса на газ на хабе TTF в Нидерландах взлетела на 12,79%, достигнув €38,6 за 1 МВт·ч, или $439 за тыс. куб. м с учетом текущего курса на рынке Форекс, свидетельствуют данные биржи ICE по состоянию на 12:59 мск. В итоге биржевая цена на газ на площадке выросла до максимума с 8 декабря 2023 года.