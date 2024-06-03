Банки попросили ЦБ узаконить механизм для платежей россиян за рубежом

Источник газеты отметил, что подобный запрос есть не только со стороны онлайн-магазинов, но и офлайновых. По его словам, подобный механизм уже существует. Например, есть сервис SigmaPay, который работает на территории Турции и зарегистрирован там, он позволяет бизнесу принимать платежи с российских карт, которые конвертируются в нужную валюту. Еще одно приложение от турецкого разработчика — Letim — позволяет открывать виртуальную карту турецкой платежной системы Troy и пополнять ее со счетов в российских банках.