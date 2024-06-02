В Италии оценили потери от антироссийских санкций

«Антироссийские санкции Италия ощущает, и еще как», — сказал он.
По его словам, «товарооборот между нашими странами резко упал с 30 миллиардов евро до 9 миллиардов, итальянский экспорт в Россию сократился на 36%, импорт из России в Италию на 70−80%».
«Экономика Италии в результате антироссийских санкций потеряла, таким образом, порядка 10−15 миллиардов евро», — заметил собеседник агентства.
«Это чувствительный удар, плюс у нас в стране из-за этого произошло существенное сокращение рабочих мест», — заключил Торрембини.
Петербургский международный экономический форум пройдет