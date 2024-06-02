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В Италии оценили потери от антироссийских санкций

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Антироссийские санкции бьют и по тем странам, кто их вводит — экономика Италии из-за них потеряла порядка 10−15 миллиардов евро, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2024 президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини.

Источник: AP 2023

«Антироссийские санкции Италия ощущает, и еще как», — сказал он.

По его словам, «товарооборот между нашими странами резко упал с 30 миллиардов евро до 9 миллиардов, итальянский экспорт в Россию сократился на 36%, импорт из России в Италию на 70−80%».

«Экономика Италии в результате антироссийских санкций потеряла, таким образом, порядка 10−15 миллиардов евро», — заметил собеседник агентства.

«Это чувствительный удар, плюс у нас в стране из-за этого произошло существенное сокращение рабочих мест», — заключил Торрембини.

Петербургский международный экономический форум пройдет 5—8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.