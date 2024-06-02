Силуанов оценил риск увеличения числа уходящих от налогов

Силуанов пояснил, что изменения повлекут за собой незначительную налоговую нагрузку, так как они предполагают обложение по повышенной ставке не всей суммы дохода, а только той, что превышает порог. Например, если человек получает 250 тыс. руб. в месяц, то с 200 тыс. он будет платить налог по ставке 13%, так как это предельная сумма по данной ставке; 15% будет оплачиваться с разницы в 50 тыс. руб.