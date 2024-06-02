Россиянам напомнили о неприятных минусах рассрочки

Независимо от того, кто ее предоставил, она входит в вашу кредитную историю. «В случае просрочки она эту историю испортит точно так же, как и непогашенный вовремя заем. Она также увеличивает долговую нагрузку, что может влиять на одобрение банками вам кредитов в будущем», — пояснил он.