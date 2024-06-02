Reuters узнал, что менеджеров Boeing не накажут из-за катастроф с 737 MAX

В середине мая ведомство сообщило о нарушении Boeing своих обязательств по соглашению 2021 года, которое давало компании защиту от судебного преследования из-за этих авиакатастроф. Речь шла о том, что авиапроизводитель должен был «разработать, внедрить и обеспечить соблюдение программы соблюдения этических норм для предотвращения и выявления нарушений законов США о мошенничестве на протяжении всей своей деятельности».