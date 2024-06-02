ОПЕК+ продлил нефтяную сделку на 2025 год

При этом общая квота стран на следующий год была повышена. Так, ранее разрешенный уровень добычи нефти всех участников ОПЕК+ составлял 39,425 млн барр. в сутки (барр./с). С января 2025 года эта квота вырастет на 300 тыс барр./с из-за ОАЭ и составит 39,725 млн барр./с.
«Требуемая уровень добычи для ОАЭ был повышен на 300 тыс. барр./с. Это увеличение будет осуществляться поэтапно, начиная с января 2025 года и до конца сентября 2025 года», — пояснили в альянсе.
Кроме того, ряд участников добровольно в течение всего 2024 года снижают производство на 1,7 млн барр./с и еще на 2,2 млн барр./с только в первом полугодии, включая Россию и Саудовскую Аравию. О судьбе этих сокращений в официальном коммюнике не говорится.
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