ОПЕК+ продлил нефтяную сделку на 2025 год

Кроме того, ряд участников добровольно в течение всего 2024 года снижают производство на 1,7 млн барр./с и еще на 2,2 млн барр./с только в первом полугодии, включая Россию и Саудовскую Аравию. О судьбе этих сокращений в официальном коммюнике не говорится.