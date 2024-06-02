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ОПЕК+ продлил нефтяную сделку на 2025 год

ОПЕК+ решил продлить соглашение о сокращении добычи нефти на весь 2025 год, сообщил альянс в коммюнике по итогам заседания, прошедшего 2 июня. Нефтяная сделка, без учета добровольных сокращений ряда стран, ранее была рассчитана до конца 2024 года. Однако страны скорректировали общую квоту из-за ОАЭ.

Источник: Reuters

При этом общая квота стран на следующий год была повышена. Так, ранее разрешенный уровень добычи нефти всех участников ОПЕК+ составлял 39,425 млн барр. в сутки (барр./с). С января 2025 года эта квота вырастет на 300 тыс барр./с из-за ОАЭ и составит 39,725 млн барр./с.

«Требуемая уровень добычи для ОАЭ был повышен на 300 тыс. барр./с. Это увеличение будет осуществляться поэтапно, начиная с января 2025 года и до конца сентября 2025 года», — пояснили в альянсе.

Кроме того, ряд участников добровольно в течение всего 2024 года снижают производство на 1,7 млн барр./с и еще на 2,2 млн барр./с только в первом полугодии, включая Россию и Саудовскую Аравию. О судьбе этих сокращений в официальном коммюнике не говорится.

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