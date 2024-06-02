МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Мясной бургер стал лидером по росту стоимости среди сэндвичей — за пять лет средняя цена на него выросла на 58%, до 304 рублей, в то время как куриный подорожал на 39%, до 234 рублей, подсчитали для РИА Новости эксперты сервиса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».