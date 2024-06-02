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Мясной бургер стал лидером по росту стоимости среди сэндвичей

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Мясной бургер стал лидером по росту стоимости среди сэндвичей — за пять лет средняя цена на него выросла на 58%, до 304 рублей, в то время как куриный подорожал на 39%, до 234 рублей, подсчитали для РИА Новости эксперты сервиса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Источник: Reuters

Так, по их оценке, средняя цена говяжьего бургера в заведениях общепита и магазинах в первом квартале этого года составила 304 рубля, тогда как в 2019 году составляла 193 рубля.

Рыбный аналог за то же время, согласно расчетам экспертов, прибавил 57% — в 2024 году его можно купить в среднем за 297 рублей. А куриный обойдется в 234 рубля — на 39% дороже 2019 года.

Как пояснили аналитики, быстрое развитие фастфуд-индустрии и популяризация питания «делового» формата способствуют активному проникновению бургеров в современное питание. Такая продукция хорошо реализуется в русле потребностей по калорийности и модного тренда.

При этом эксперты отмечают все большее проникновение бургеров в магазинные форматы, а также на региональный уровень.