Мясной бургер стал лидером по росту стоимости среди сэндвичей

Так, по их оценке, средняя цена говяжьего бургера в заведениях общепита и магазинах в первом квартале этого года составила 304 рубля, тогда как в 2019 году составляла 193 рубля.
Рыбный аналог за то же время, согласно расчетам экспертов, прибавил 57% — в 2024 году его можно купить в среднем за 297 рублей. А куриный обойдется в 234 рубля — на 39% дороже 2019 года.
Как пояснили аналитики, быстрое развитие фастфуд-индустрии и популяризация питания «делового» формата способствуют активному проникновению бургеров в современное питание. Такая продукция хорошо реализуется в русле потребностей по калорийности и модного тренда.
При этом эксперты отмечают все большее проникновение бургеров в магазинные форматы, а также на региональный уровень.