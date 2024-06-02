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Много итальянских компаний уже обрусели, заявил глава GIM Unimpresa

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Много итальянских компаний, которые по-прежнему работают в России, уже обрусели, они настолько адаптировались в стране, что никогда из нее не уйдут, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2024 президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини.

Источник: AP 2023

«Представьте, что на 150 итальянских предприятиях только нашей ассоциации GIM Unimpresa, работающих по-прежнему в России, в настоящее время трудятся около 80 тысяч россиян!», — сказал он.

Находятся они, по его словам, по всей России. Львиная доля из них, добавил Торрембини, занята производством «продуктов питания — колбас, сыров, макарон, кондитерских изделий, стройматериалов, разных комплектующих для промышленности, кондиционеров, шин, керамической плитки».

«Все эти компании я называю “обрусевшими”. Не только из-за того, что многие из их руководителей-итальянцев давно обзавелись в России семьями, но и потому, что эти наши компании настолько адаптировались в вашей стране, что уже никогда отсюда не уйдут», — подчеркнул собеседник агентства.

«Да и зачем они должны уйти? Они хорошо работают, выпускают качественную итальянскую продукцию, получают отличную прибыль», — заключил он.

Петербургский международный экономический форум пройдет 5—8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.