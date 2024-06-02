Много итальянских компаний уже обрусели, заявил глава GIM Unimpresa

«Все эти компании я называю “обрусевшими”. Не только из-за того, что многие из их руководителей-итальянцев давно обзавелись в России семьями, но и потому, что эти наши компании настолько адаптировались в вашей стране, что уже никогда отсюда не уйдут», — подчеркнул собеседник агентства.