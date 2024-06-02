Много итальянских компаний уже обрусели, заявил глава GIM Unimpresa

«Представьте, что на 150 итальянских предприятиях только нашей ассоциации GIM Unimpresa, работающих по-прежнему в России, в настоящее время трудятся около 80 тысяч россиян!», — сказал он.
Находятся они, по его словам, по всей России. Львиная доля из них, добавил Торрембини, занята производством «продуктов питания — колбас, сыров, макарон, кондитерских изделий, стройматериалов, разных комплектующих для промышленности, кондиционеров, шин, керамической плитки».
«Все эти компании я называю “обрусевшими”. Не только из-за того, что многие из их руководителей-итальянцев давно обзавелись в России семьями, но и потому, что эти наши компании настолько адаптировались в вашей стране, что уже никогда отсюда не уйдут», — подчеркнул собеседник агентства.
«Да и зачем они должны уйти? Они хорошо работают, выпускают качественную итальянскую продукцию, получают отличную прибыль», — заключил он.
Петербургский международный экономический форум пройдет