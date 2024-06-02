Дефицит с нюансом: как бюджет России влияет на инфляцию

Как бы то ни было, даже дефицит в 1,5 трлн рублей является относительно высоким. Само по себе это не проблема: Россия может очень долго иметь крупные дефициты и при этом очень скромный по любым меркам госдолг (на данный момент он составляет около 17% ВВП, один из самых низких показателей в мире). Однако в ситуации, когда экономика сильно разогрета, значительный перевес расходов над доходами может придавать ей тот самый «бюджетный импульс», который дополнительно разгоняет высокую инфляцию (сейчас около 7,7% в годовом исчислении).