Дефицит с нюансом: как бюджет России влияет на инфляцию

Статистика обманчива
Согласно данным Федерального казначейства, доходы бюджета в январе-апреле составили 8,864 трлн рублей, что на 13,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года (7,785 трлн рублей). Расходы, по сравнению с прошлогодним показателем, выросли на 18,4% — до 12,83 трлн рублей. Таким образом, дефицит сложился на уровне 3,963 трлн рублей.
По установленному законом плану, дефицит бюджета в текущем году должен составить чуть менее 1,6 трлн рублей, или 0,9% ВВП. Текущая цифра больше на 140%. Кроме того, был превзойден и показатель января-апреля 2023 года — 3,049 трлн рублей (1,8% ВВП), а тот дефицит был одним из самых больших за соответствующий период в истории.
На самом деле статистика в данном случае обманчива. Более ранняя оценка Минфина говорила о размере дефицита в январе-апреле на уровне ниже 1,5 трлн рублей, то есть адекватный для данного временного отрезка показатель (в начале года расходы традиционно превосходят доходы). Как объяснила «Известиям» руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, в этой оценке Минфина отражены доходы бюджета с учетом информации о поступивших налогах в рамках механизма ЕНС. В то же время фактический срок уплаты налогов в связи с выходными и праздничными днями был перенесен с 28 апреля на первый рабочий день после выходных — 2 мая.
— Это отражается в информации казначейства о дефиците бюджета по итогам января-апреля почти в 4 трлн рублей, поскольку налоговые доходы апреля фактически поступили несколькими днями позже (в результате чего дефицит в начале мая должен был сократиться до цифр, отраженных в отчетности Минфина). Таким образом, дефицит в 4 трлн рублей носит технический характер, связанный с календарным смещением на несколько дней даты уплаты налогов, — прокомментировала эксперт.
Кроме того, обычно данные по расходам бюджета по закрытым статьям попадают в статистику с запозданием, говорит главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров. Таким образом, расширение дефицита в апреле, скорее всего, связано с финансированием закрытых статей бюджета.
— Действительно, есть рост дефицита, но это без квартальных налогов, плюс были значительные авансирования в апреле. Но годовой бюджет не пересматривается, — добавил он. По словам собеседника, смещение расходов внутри бюджета на первое полугодие связано с особенностями финансирования ВПК в последние два года.
— Глаз в первую очередь цепляется за слова «дефицит бюджета», но дефицит — это нормально. Было бы странно, если бы на фоне пандемии коронавируса и СВО в России его не было, — говорит исполнительный директор брокера Mind Money Юлия Хандошко. — Скорее, обсуждение идет вокруг того, что дефицит бюджета на текущий момент опережает план — он должен был установиться на уровне 0,9% от ВВП.
По ее словам, это тоже абсолютно нормально, потому что основной дефицит был вызван высокими государственными тратами и существенная их часть пришлась на первый квартал 2024 года, а доходы бюджета, наоборот, растянуты и сконцентрированы на второе полугодие 2024 года. В целом, как считает собеседница «Известий», в таком уровне дефицита бюджета нет ничего критичного.
Инфляция замедлится со снижением госфинансирования
Как бы то ни было, даже дефицит в 1,5 трлн рублей является относительно высоким. Само по себе это не проблема: Россия может очень долго иметь крупные дефициты и при этом очень скромный по любым меркам госдолг (на данный момент он составляет около 17% ВВП, один из самых низких показателей в мире). Однако в ситуации, когда экономика сильно разогрета, значительный перевес расходов над доходами может придавать ей тот самый «бюджетный импульс», который дополнительно разгоняет высокую инфляцию (сейчас около 7,7% в годовом исчислении).
— Связь дефицита бюджета и инфляции прослеживается очень легко, — говорит Хандошко. — Большая часть инфляции приходится на последствия государственных субсидий. Соответственно, то, что у нас дефицит бюджета чуть выше, чем мы ожидали, и является причиной инфляции выше запланированного уровня. Инфляция придет в норму сразу после того, как это произойдет с дефицитом.
По словам Ольги Беленькой, бюджетный импульс был одним из факторов расширения внутреннего спроса в 2022—2023 годах, а в этом году бюджетная политика также остается стимулирующей.
— Расходы бюджета в начале года росли ускоренными темпами: по данным Минфина, объем расходов федерального бюджета по итогам января-апреля 2024 года составил 13 168 млрд рублей, что выше уровня предыдущего года на 21,5%. Как поясняет Минфин, «несколько более ускоренное финансирование расходов в феврале-апреле 2024 года в том числе связано с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам», — указала собеседница.
По оценке экономиста, исходя из ранее публиковавшихся данных Минфина, в апреле расходы составили рекордные с декабря прошлого года 3841,7 млрд рублей (+25,1% г/г), а всего за четыре месяца профинансировано уже 36% от годового плана по расходам, утвержденного законом о бюджете (36,7 трлн рублей), или 35% от уточненной бюджетной росписи на портале «Электронный бюджет» (37,3 трлн рублей). В условиях, когда спрос в экономике и так превышает производственные возможности, накачка спроса со стороны госсектора способствует сохранению «перегрева» в экономике и тормозит процесс замедления инфляции.