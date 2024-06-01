Россиян предупредили о скором подорожании «коммуналки»

По его словам, это связано с реакцией производителя услуг на изменения рынка. «В данном случае речь может идти о росте себестоимости продукта, инфляции, колебаниях курса национальной валюты и многих других факторах. Цены на услуги ЖКХ значимо не менялись с 2022 года, за это время многое изменилось», отметил он.
Согласно утвержденной методике повышения тарифов, для каждого региона введены предельные нормы. Максимальные — в Забайкалье (15%), минимум — в Хакасии (4%). В Москве тарифы могут вырасти на 11%, в Санкт-Петербурге на 10%. Но это верхняя планка — на деле повышение может быть и меньшим, окончательное решение принимают местные власти.
Экономист напомнил, что тарифы на услуги ЖКУ регулируют лишь то, что мы потребляем — свет, газ, воду. Тарифы за содержание и ремонт жилья могут меняться в любое время года, если так решат власти региона или сами жители.