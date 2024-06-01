Россиян предупредили о скором подорожании «коммуналки»

По его словам, это связано с реакцией производителя услуг на изменения рынка. «В данном случае речь может идти о росте себестоимости продукта, инфляции, колебаниях курса национальной валюты и многих других факторах. Цены на услуги ЖКХ значимо не менялись с 2022 года, за это время многое изменилось», отметил он.