Море волнуется: китайцы построят в Грузии гигантский морской порт

— В октябре в стране пройдут парламентские выборы. Я уверен, что если для правящей партии они окажутся успешными, то порт доведут до ума. В целом для Грузии это очень важный проект. Наша страна может получить не только дополнительную прибыль, но и важный аргумент в диалоге с США и ЕС. Чем больше Грузия будет показывать, что у нее есть и другие партнеры, другие варианты развития, тем больше сможет выторговать у Запада. Мне кажется, это более трезвая позиция, чем та, которой придерживается оппозиция, которая буквально боготворит Вашингтон и Брюссель и не готова жестко отстаивать интересы государства, — полагает он.