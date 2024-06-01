Море волнуется: китайцы построят в Грузии гигантский морской порт

В грузинской оппозиции говорят, что такой шаг еще больше подорвет дружбу с Западом. «Известия» разбирались в ситуации.
Что произошло
В конце мая грузинские власти подвели итоги конкурса, в рамках которого искали инвестора для строительства глубоководного порта Анаклия. Министр экономики и устойчивого развития страны Леван Давиташвили сообщил, что победителем стал китайский консорциум China Communication Construction LTD. По словам чиновника, в финал конкурса вышла также заявка от швейцарско-люксембургской структуры TIL Holding, но та не смогла вовремя предоставить техническое и финансовое предложение.
Согласно условиям конкурса, инвестор и специальная госкомпания создадут совместное предприятие, государство будет удерживать 51% акций, китайские инвесторы получат 49%. Ожидается, что обе стороны на первом этапе потратят примерно по $300 млн. При этом грузинское правительство продолжает искать подрядчика, который, собственно, построит порт. Министр Давиташвили говорит, что получено три заявки от частных компаний, победителя объявят в ближайшие дни. По его словам, уже в июне должны начаться первые инфраструктурные работы.
При этом выбор китайской компании в качестве инвестора Анаклии вызвал довольно бурное возмущение в рядах грузинской оппозиции. Так, бывший президент Михаил Саакашвили назвал итоги конкурса большой геополитической неудачей и гигантским шагом в сторону от Запада. В свою очередь, бывший министр обороны Тина Хидашели заявила, что компания-победитель якобы находится под санкциями США и на протяжении восьми лет числилась в черном списке Всемирного банка.
В ответ премьер-министр Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что не сомневается в чистоплотности китайского инвестора. «На данный момент это одна из крупнейших китайских госкомпаний с наибольшим опытом, в том числе с очень большим опытом реализации проектов такого типа. К тому же они подали очень хорошую заявку. Мы видим, что авторы спекуляций получают грантовое финансирование из сомнительных зарубежных источников, и именно этим диктуется их антикитайская кампания», — заявил глава правительства.
Что известно о проекте
Анаклия — небольшой грузинский поселок на границе с Абхазией. Главная особенность — удобная бухта в устье реки Ингури. Глубина акватории здесь достигает 20 м. Для сравнения: в Батуми этот показатель составляет 14 м, в Поти — 8,5 м. Благодаря этому порт Анаклии теоретически может принимать большие океанские контейнеровозы грузоподъемностью 50−150 тыс. т., сейчас в Грузии такие плавсредства не обслуживаются.
Первые проекты строительства порта в Анаклии разрабатывались еще в советское время. Тогда, впрочем, острой необходимости не было, ведь единое государство располагало и другими удобными гаванями на Черном море, например глубоководной бухтой в Новороссийске. После обретения Грузией независимости разговоры о возведении порта активизировались, но в 90-е годы реализации амбициозных планов мешали хроническое безденежье и война с Абхазией.
Первую реальную попытку построить порт в 2009—2011 годах предпринял бывший президент Михаил Саакашвили. При этом проект при нем стал чем-то вроде грузинских Нью-Васюков. Саакашвили обещал возвести не только причалы и грузовые терминалы, но и огромный мегаполис на полмиллиона человек с международным аэропортом, небоскребами, офисами транснациональных корпораций и курортной зоной. Глава государства при этом доходил до настоящего исступления — например, просил после смерти развеять его прах на территории будущего порта.
Предполагалось, что всего на реализацию проекта потратят $2,5 млрд, большую часть средств хотели получить от зарубежных инвесторов, но те не спешили подключаться к инициативе. В итоге при Саакашвили в Анаклии построили несколько гостиниц, пешеходный мост через Ингури и маяк в виде человеческого глаза. В 2012 году в стране прошли парламентские выборы, на которых победу одержала оппозиционная коалиция «Грузинская мечта». Оппоненты Саакашвили жестко критиковали проект, называя его смешным анекдотом. «Зачем вообще что-то строить на болотах, когда половина страны пустует?» — рассуждал лидер «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили.
Почему проект реанимировали
После выборов об Анаклии на несколько лет забыли, но потом концепция снова поменялась. Новые власти сообщили, что от строительства города полностью отказываются, но вот возвести порт считают целесообразным. В 2016 году правительство определилось с новым подрядчиком, которым стал американо-грузинский консорциум во главе с банкиром Мамукой Хазарадзе. Компания успела провести первые дноуглубительные работы, но спустя полгода начались затяжные тяжбы между чиновниками и инвесторами.
Правительство обвиняло консорциум в том, что тот не смог привлечь прописанный в договоре кредит на $400 млн. Предприниматели в ответ требовали от государства застраховать риски, то есть гарантировать грузооборот порта и выплаты в случае чрезвычайных ситуаций. Еще больше ситуация ухудшилась, когда глава консорциума основал оппозиционную партию и начал публично критиковать действующие власти. В итоге этот этап закончился в 2020 году, когда правительство разорвало контракт.
Эксперты подчеркивали, что все проблемы на самом деле связаны с тем, что порт в Анаклии просто не нужен. Собственная экономика Грузии довольно скромная, с ее потребностями вполне справляются гавани в Поти и Батуми. Все проекты превращения страны в транзитный хаб в тот момент выглядели странно. Например, китайские товары в Европу гораздо проще поставлять по российскому Транссибу. Закавказская республика в этом смысле была неочевидным вариантом, ведь путь через нее предполагал, что груз надо дважды перегрузить с поезда на корабль, что поднимало стоимость логистики и сроки доставки.
После начала специальной военной операции на Украине, однако, активизировалась разработка транспортных маршрутов в обход России. Главным в этом смысле стал проект Срединного коридора, который идет из Китая в Европу через Центральную Азию и Закавказье. Тбилиси многое делает, чтобы подключиться к этой инициативе. Так, летом прошлого года Грузия с Китаем повысили уровень своих отношений до стратегического партнерства. Кроме того, закавказская республика вместе с Казахстаном и Азербайджаном согласовали пятилетнюю дорожную карту развития логистики. Наконец, нынешней весной завершилась модернизация железной дороги Баку — Тбилиси — Карс. Новую жизнь в таких условиях получил и проект строительства порта.
Что говорят эксперты
Кавказовед Артур Атаев говорит, что строительство порта важно с геополитической точки зрения.
— Мы видим, что отношения Грузии со странами Запада становятся всё более напряженными. Особенно ярко это проявилось в ходе жаркой дискуссии по поводу закона об иноагентах. В таких условиях республика ищет новых экономических партнеров. Крупных игроков в мире, в общем, не так много. Китай — самый очевидный из них, — отмечает он. Атаев также добавляет, что нынешняя попытка построить порт будет уже третьей за последние годы. По его словам, гарантий успеха пока никто не даст.
Грузинский политолог Арчил Сихарулидзе считает, что порт в Анаклии будет построен.
— В октябре в стране пройдут парламентские выборы. Я уверен, что если для правящей партии они окажутся успешными, то порт доведут до ума. В целом для Грузии это очень важный проект. Наша страна может получить не только дополнительную прибыль, но и важный аргумент в диалоге с США и ЕС. Чем больше Грузия будет показывать, что у нее есть и другие партнеры, другие варианты развития, тем больше сможет выторговать у Запада. Мне кажется, это более трезвая позиция, чем та, которой придерживается оппозиция, которая буквально боготворит Вашингтон и Брюссель и не готова жестко отстаивать интересы государства, — полагает он.