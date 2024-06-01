Курс доллара в июне 2024-го: сможет ли рубль выйти из диапазона ₽88−94

Май оказался удачным месяцем для рубля — за этот период пара USDRUB упала на 3,17%, до ₽90,1. Но внутри месяца укрепление национальной валюты было еще более заметным. Так, 27 мая курс доллара обновил минимум с 30 января и опустился ниже ₽89. Курс евро также обновил минимумы конца января и упал ниже ₽96. В то же время американской валюте так и не удалось выйти из своего многомесячного диапазона от ₽88 до ₽94, который установился с ноября 2023 года.
Ранее аналитики, опрошенные «РБК Инвестициями», связывали укрепление рубля в том числе с сохранением жестких монетарных условий и возможным повышением ключевой ставки в этом году. 22 мая зампред Банка России Алексей Заботкин сообщил, что ЦБ может пойти на повышение ключевой ставки вместо ее сохранения на текущем уровне. «Я думаю, что альтернативный сценарий будет предметно рассматриваться и на июньском заседании», — сказал он.
Помимо сохранения ограничительной денежно-кредитной политики, на рубль продолжает оказывать влияние состояние платежного и торгового баланса России, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко. «Майское укрепление рубля во многом является результатом сильного платежного баланса за предыдущие месяцы, так как данный фактор находит свое отражение на валютном рынке с лагом в один-два месяца», — объясняет он.
Поддержку рублю оказывает не только увеличение экспорта и вызванный этим приток валютной выручки, но и замедление темпов импорта и соответствующее снижение спроса на валюту со стороны импортеров, добавляет Кравченко. По его мнению, это происходит не из-за ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ, а во многом за счет проблем с внешними платежами и расчетами за импорт.
Что будет влиять на курс доллара в июне 2024 года
Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев считает, что в пользу рубля в июне будут выступать:
обязательная продажа валютной выручки крупнейшими экспортерами;
высокие нефтяные цены;
профицит текущего счета платежного баланса;
продажа юаней из резервов на ₽6,3 млрд в день в рамках бюджетных операций;
высокие рублевые процентные ставки.
По прогнозу эксперта, Банк России на ближайших заседаниях повысит ключевую ставку еще на 100 б.п., до 17% и сохранит ее на этом уровне до конца года. «Вслед за этим на сопоставимую величину, вероятно, возрастут ставки по депозитам, что еще больше увеличит привлекательность рублевых сбережений», — добавляет Васильев.
Аналитик финансовой группы «Финам» Николай Дудченко также допускает, что Центробанк может поднять ключевую ставку на 100 б.п., однако предпосылок для более сильного повышения эксперт не видит. «Правильнее будет сместить прогноз по ставке на конец года в диапазон 15−16%. Если произойдет переход к стимулирующей монетарной политике, то это случится не раньше четвертого квартала», — считает он.
Среди негативных факторов для рубля Васильев выделяет сезонный спрос на валюту, в том числе для зарубежного туризма, геополитические и санкционные риски, отток капитала, спрос на валюту для выкупа доли российских компаний у иностранных собственников, а также повышенные бюджетные расходы, которые идут на закупку импорта.
1. Обязательная продажа валютной выручки экспортерами
Аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева считает, что продление президентского указа об обязательной продаже валютной выручки способствует большему объему предложения валюты на рынке. «Чем больше нефтегазовые доходы — тем больше валютной выручки продается», — объясняет она. Однако эта мера на данный момент оказывает более сдержанный характер поддержки, чем ранее, поскольку тенденция к сокращению притока твердой валюты в страну все еще сохраняется, отмечает Пырьева. Так, в марте доля экспортных расчетов в твердой валюте снизилась до 17,8% по сравнению с 23,8% в начале года, 39% в марте 2023 года и 84,7% в марте 2022 года, приводит цифры эксперт.
В то же время импорт в гораздо большей степени осуществляется в расчетах в «твердых валютах» (25,3% в марте 2024 года), добавляет эксперт. «Если сейчас импорт показывает умеренные темпы роста из-за проблем с проведением трансграничных платежей, то на более отдаленном горизонте мы полагаем, что будут находиться пути решения вопроса с расчетами за импорт. Чем меньше твердой валюты приходит в страну, тем менее стабильно будет чувствовать себя рубль в среднесрочной перспективе», — объясняет Наталия Пырьева.
Указ президента № 771 об обязательной продаже валютной выручки на внутреннем рынке был подписан 11 октября 2023 года. В первоначальной версии он предусматривал, что компании обязаны возвращать в российский контур не менее 80% выручки в валюте в течение 60 дней с ее получения. Также в течение двух недель экспортеры должны продавать на внутреннем рынке не менее 90% валютной выручки, зачисленной на их счета в банках (но не менее 50% от средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, в срок не более 30 дней с момента их получения).
В январе 2024 года параметры указа были скорректированы, сообщали «Ведомости». Тем компаниям, которые получают более 50% экспортной выручки в рублях, разрешили не исполнять все требования указа.
27 апреля правительство сообщило, что требование об обязательной продаже валютной выручки для экспортеров продлено до 30 апреля 2025 года.
Требование, как и раньше, распространяется на экспортеров 43 групп компаний, работающих в отраслях топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности и зернового хозяйства. Конкретный список компаний власти не раскрывают.
Согласно указу, требование о зачислении на свои счета в российских банках не менее 80% иностранной валюты, полученной от их экспортных контрактов, сохранилось. Однако был изменен срок, в который экспортеры могут зачислить валютную выручку на свои счета со дня передачи нерезидентам товаров, выполнения для них работ и оказания услуг в соответствии с внешнеторговыми контрактами. Власти увеличили его с 90 до 120 дней.
Дудченко из «Финама» обращает внимание на то, что сальдо торгового баланса в апреле снизилось ($9,3 млрд против $18,8 млрд в марте) за счет падения экспорта. Учитывая временной лаг в один-два месяца, эксперт считает, что этот фактор может оказать негативное влияние на курс, так как объемы продажи валюты на рынке должны сократиться.
Васильев из Совкомбанка полагает, что продление указа об обязательной продаже валютной выручки скажется на рубле позитивно. «Мы считаем этот указ одним из главных факторов стабильности курса рубля в последнее время. Курс рубля к доллару уже семь месяцев подряд остается в диапазоне ₽87−94», — отмечает эксперт.
2. Операции Минфина и Центробанка на открытом рынке
С 6 мая и по 8 июня Минфин ежедневно покупает иностранную валюту и золото на ₽5,55 млрд, следует из сообщения ведомства. Месяцем ранее этот показатель составлял ₽11,2 млрд.
Банк России, в свою очередь, зеркалирует эти операции, а также дополнительно продает анонсированные ранее ₽11,8 млрд. В итоге объем чистых продаж валюты со стороны регулятора на внутреннем рынке составляет эквивалент ₽6,25 млрд в день против ₽600 млн в день месяцем ранее.
Николай Дудченко считает операции ЦБ и Минфина на валютном рынке позитивным фактором для курса рубля. Эксперт отмечает, что суммарный объем продажи валюты ЦБ и Минфина на июнь станет известен уже на следующей неделе. «Мы ожидаем, что нетто-продажи валюты также окажутся положительными, соответственно, до конца июня это будет продолжать оказывать положительное влияние на курс рубля», — прогнозирует он.
«Полагаем, что в июне ЦБ продолжит продажи юаней из резервов и это будет оказывать умеренную поддержку рублю», — добавляет Михаил Васильев.
3. Налоговый период
В конце месяца проходит традиционный период налоговых платежей, когда экспортеры продают валюту на открытом рынке, чтобы сделать выплаты в бюджет. Дудченко отмечает, что налоговый период оказывает положительное влияние на курс рубля. «Срок уплаты НДПИ за май наступит 28 июня, соответственно, можно ожидать укрепление курса ближе к данной дате», — прогнозирует эксперт. Укрепление рубля в конце мая также было обусловлено в том числе наступлением налогового периода и уплатой налога за апрель.
Васильев прогнозирует локальную поддержку рублю на фоне июньских налоговых выплат. В течение нескольких дней к 28 июня (при прочих равных) вероятно укрепление рубля на ₽1−2 к доллару благодаря активной продаже валютной выручки экспортерами для расчетов с бюджетом, полагет он.
4. Цены на нефть
29 мая стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE поднялась выше $85 за баррель впервые с 1 мая. Рост нефтяных котировок произошел на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, а также в ожидании июньской встречи ОПЕК+. Но уже 30 и 31 мая июльский контракт Brent на бирже ICE торговался ниже отметки $82. Участники рынка отыгрывали неоднозначный отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов.
Цены на нефть к концу мая уже заметно ниже апрельских пиков, когда баррель Brent торговался выше $91, поэтому в летние месяцы приток валютной выручки от экспорта может замедлиться по сравнению с майским периодом, считает Кравченко из «Велес Капитала». В то же время, остаются проблемы с расчетами за импорт, которые поддержат торговый баланс и курс рубля в условиях сокращения экспорта, добавляет эксперт.
Васильев из Совкомбанка прогнозирует, что цены на нефть марки Brent в июне останутся в устоявшемся диапазоне $80−85 за баррель. «Это будет поддерживать российский экспорт и будет позитивно сказываться на курсе рубля», — объясняет он. По его словам, соотношение между экспортом и импортом остается одним из фундаментальных факторов поддержки российской валюты.
Однако одних только высоких цен на нефть недостаточно для получения российскими экспортерами высоких показателей выручки и, соответственно, увеличения объемов продажи валюты на открытом рынке, а также налоговых выплат, подчеркивает Дудченко из «Финама». «Требуется, чтобы не увеличивался дисконт цены на нефть российских сортов по отношению к мировым сортам», — считает он. Цены на нефть марки Urals в мае были чуть меньше апрельских значений. Диапазон составил $65,6 — $66,2 за баррель. Соответственно, дисконт был около $16,9 по отношению к нефти марки Brent, приводит цифры эксперт, ссылаясь на данные агентства Argus.
Пырьева из «Цифра брокера» считает, что конъюнктура на рынке нефти несколько изменилась в худшую сторону. Она не исключает, что такая тенденция может сохраниться по мере ослабления конфликта на Ближнем Востоке, роста добычи в США и странах, которые не состоят в ОПЕК.
В то же время эксперт выделяет риск разногласий в альянсе ОПЕК+, при котором участники не станут поддерживать намерение сокращать добычу для удержания цен на комфортном уровне $80−90 за баррель нефти Brent. «В структуре доходов федерального бюджета нефтегазовые доходы занимают более 33%, соответственно, снижение доходов с нефтянки скажется на наполняемости бюджета», — подытожила Пырьева.
Встреча ОПЕК+, на которой будет оцениваться политика поставок после сокращения добычи в первой половине года для поддержки цен, пройдет 2 июня. С начала года несколько участников картеля, в том числе Россия, добровольно сократили добычу в общей сложности на 2,2 млн баррелей в сутки. 26 из 30 экспертов, опрошенных Bloomberg, спрогнозировали продление текущих ограничений, восемь из них ожидают, что такой режим продлится до конца 2024 года или дольше.
Что будет с курсом доллара в июне 2024 года: прогнозы экспертов
Николай Дудченко, «Финам»: «Мы считаем, что текущая ситуация с укреплением рубля носит временный характер, хотя в настоящий момент и допускаем более глубокую просадку пары USD/RUB — приблизительно к уровням ₽87,50. Между тем, вероятность возврата доллара в более привычный для себя диапазон ₽90−95 в среднесрочной перспективе все же выше, чем вероятность продолжения снижения».
Наталия Пырьева, «Цифра брокер»: «На июнь мы закладываем риск того, что приток валюты за экспорт будет расти менее заметными темпами, а импорт восстановится, что окажет сдерживающее влияние на потенциал дальнейшего укрепления рубля. Соответственно, мы ожидаем, что рубль продолжит торговаться в широком диапазоне ₽88−94 за доллар США».
Юрий Кравченко, «Велес Капитал». «Пара доллар/рубль уже в ближайшее время может обновить биржевой минимум с начала 2024 года, и какое-то время в июне рубль сможет удерживать занятые позиции. Однако к концу месяца мы ожидаем постепенного возвращения пары на уровни ₽90−92».
Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. «Полагаем, что в июне рубль останется стабильным и будет торговаться в устоявшихся диапазонах ₽88−92 за доллар, ₽96−100 за евро, ₽12,1−12,7 за юань».