Курс доллара в июне 2024-го: сможет ли рубль выйти из диапазона ₽88−94

Указ президента № 771 об обязательной продаже валютной выручки на внутреннем рынке был подписан 11 октября 2023 года. В первоначальной версии он предусматривал, что компании обязаны возвращать в российский контур не менее 80% выручки в валюте в течение 60 дней с ее получения. Также в течение двух недель экспортеры должны продавать на внутреннем рынке не менее 90% валютной выручки, зачисленной на их счета в банках (но не менее 50% от средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, в срок не более 30 дней с момента их получения).