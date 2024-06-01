Итальянский бизнес теряет российский рынок, заявили в GIM Unimpresa

«Самое ужасное, что итальянский бизнес из-за санкций теряет российский рынок. За прошедшие два года мы уже лишились на нем большого куска», — сказал он.
Дальше, по его мнению, будет больше. «Ведь в условиях нынешней турбулентности итальянский бизнес ничего не может планировать. А раз бизнес не может планировать свою деятельность на 5−10 лет вперед, он ее сворачивает», — добавил собеседник агентства.
На место итальянцев, заметил Торрембини, приходят китайцы, вьетнамцы, представители других азиатских стран, турки.
«Это — с одной стороны. С другой — вы сами начинаете развивать свою экономику, заниматься теми отраслями, где до сих пор был только импорт», — подчеркнул президент GIM Unimpresa. «Словом, то, что итальянские компании сегодня теряют в России, боюсь, уже не восстановить», — заключил он.
Петербургский международный экономический форум пройдет