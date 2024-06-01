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Итальянский бизнес теряет российский рынок, заявили в GIM Unimpresa

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Итальянский бизнес из-за санкций Вашингтона и Брюсселя теряет российский рынок, и то, что потеряно, уже не восстановить, так как на смену ему приходят предприниматели из Китая, Вьетнама, Турции, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2024 президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини.

Источник: Фотобанк Росконгресс

«Самое ужасное, что итальянский бизнес из-за санкций теряет российский рынок. За прошедшие два года мы уже лишились на нем большого куска», — сказал он.

Дальше, по его мнению, будет больше. «Ведь в условиях нынешней турбулентности итальянский бизнес ничего не может планировать. А раз бизнес не может планировать свою деятельность на 5−10 лет вперед, он ее сворачивает», — добавил собеседник агентства.

На место итальянцев, заметил Торрембини, приходят китайцы, вьетнамцы, представители других азиатских стран, турки.

«Это — с одной стороны. С другой — вы сами начинаете развивать свою экономику, заниматься теми отраслями, где до сих пор был только импорт», — подчеркнул президент GIM Unimpresa. «Словом, то, что итальянские компании сегодня теряют в России, боюсь, уже не восстановить», — заключил он.

Петербургский международный экономический форум пройдет 5—8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.