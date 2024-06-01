Итальянский бизнес теряет российский рынок, заявили в GIM Unimpresa

«Это — с одной стороны. С другой — вы сами начинаете развивать свою экономику, заниматься теми отраслями, где до сих пор был только импорт», — подчеркнул президент GIM Unimpresa. «Словом, то, что итальянские компании сегодня теряют в России, боюсь, уже не восстановить», — заключил он.