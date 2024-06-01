Эксперт рассказал, как мошенники пытаются получить деньги с помощью детей

По словам эксперта, аферисты могут пытаться получить конфиденциальную информацию через ребенка, выдавая себя за знакомую ему организацию, будь то банк или социальная сеть, нередко используются и имена членов семьи. Они могут присылать сообщения с увлекательными ссылками, которые, в свою очередь, приводят к вредоносному сайту или даже к заражению устройства вирусом. Кроме того, мошенники используют в своих целях и сами игры, например, одну из наиболее популярных — Roblox.