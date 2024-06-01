Эксперт рассказал, как мошенники пытаются получить деньги с помощью детей

По словам эксперта, аферисты могут пытаться получить конфиденциальную информацию через ребенка, выдавая себя за знакомую ему организацию, будь то банк или социальная сеть, нередко используются и имена членов семьи. Они могут присылать сообщения с увлекательными ссылками, которые, в свою очередь, приводят к вредоносному сайту или даже к заражению устройства вирусом. Кроме того, мошенники используют в своих целях и сами игры, например, одну из наиболее популярных — Roblox.
«Есть огромное количество сообществ в разных социальных сетях, где пользователи обсуждают изменения игрового процесса и делятся советами по прохождению. Мошенники … маскируются под обычных участников чата и сообщают, что у них есть возможность отдать большой объем игровой валюты бесплатно. Далее они просят пройти несложный “квест”, а дети в итоге сообщают данные банковских карт (отправляют фото), открывают мобильный банк и делают переводы, бывают и случаи оформления кредита», — объяснил Бийчук.
Он подчеркнул, что избежать таких случаев помогут «пароли на телефон и онлайн-банкинг, которые не известны ребенку», настройки приватности в мессенджерах детей, чтобы им не могли писать и звонить номера не из записной книги. Также не стоит оставлять банковские карты дома в доступном месте.
Бийчук также подчеркнул, что в целом защитить детей от звонков спамеров и мошенников поможет антивирусная защита. «Многие пренебрегают установкой антивирусов на смартфоны, планшеты и компьютеры детей. Однако это необходимо, чтобы защитить устройства от вредоносного программного обеспечения и фишинговых атак», — уточнил эксперт. Также не следует пренебрегать воспитательными беседами, обсуждением примеров мошенничества и их последствий и специальными сервисами защиты.