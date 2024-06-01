Economist узнал, что охрану Набиуллиной усилили после ставки в 20%

На таком уровне ставка продержалась месяц, после чего ее начали снижать. К сентябрю 2022-го она достигла 7,5% и оставалась такой до лета 2023 года. С июля 2023-го ключевая ставка начала расти и к декабрю достигла 16%. С тех пор ЦБ сохраняет ее на таком уровне. Набиуллина не исключала в апреле, что ставку вновь могут поднять. При этом базовый сценарий ЦБ предполагает снижение ставки со второй половины 2024-го, добавила она.