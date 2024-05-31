Власти обсуждают введение акциза на электроэнергию для майнинга

В первом случае майнеры будут обязаны платить сбор исходя из объемов потребленной электроэнергии из расчета на один киловатт-час (кВт·ч,), пояснил директор по взаимодействию с государственными органами BitRiver Олег Огиенко. Фактически этот показатель будет умножаться на выбранную ставку.
Во втором варианте налог платится по итогам года от полученной прибыли. Учитывается вся добытая криптовалюта, которая поступает на кошелек. Из доходов вычитаются обоснованные и документально подтвержденные расходы, и этот показатель умножается на определенную ставку. В 2024-м это 20%, однако со следующего года ее планируют увеличить до 25% — это одно из наиболее важных готовящихся изменений в налоговой системе.
Решения о налогообложении майнинга будут приниматься после одобрения базовых законодательных изменений по регулированию криптовалют, добавил Осман Кабалоев.
Участники рынка выступили против введения акциза на электроэнергию. Такой режим не будет выгоден ни государству, ни майнерам, потому что при этой системе налоговая нагрузка не зависит от размера полученной прибыли, подчеркнул директор ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов. При подорожании монеты бюджет недополучит прибыль, а при «криптозиме» майнеры могут обанкротиться.