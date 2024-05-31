Власти обсуждают введение акциза на электроэнергию для майнинга

Во втором варианте налог платится по итогам года от полученной прибыли. Учитывается вся добытая криптовалюта, которая поступает на кошелек. Из доходов вычитаются обоснованные и документально подтвержденные расходы, и этот показатель умножается на определенную ставку. В 2024-м это 20%, однако со следующего года ее планируют увеличить до 25% — это одно из наиболее важных готовящихся изменений в налоговой системе.