Устаревающая классика: в России не хватает водителей-дальнобойщиков

— Уже сейчас мы наблюдаем острую нехватку водителей, и в ближайшие несколько лет ситуация может усугубиться, — сказал он «Известиям». — Бездействие повышает риск вымывания из отрасли профессиональных дальнобойщиков — не только по причине старения, но и в том числе за-за смены профессии.