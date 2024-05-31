Твердый злак: кто пострадает от введения ЕС пошлин на зерновые из РФ

— В отношении РФ со стороны ЕС введено уже огромное количество санкций, которые, как считали западные политики, должны были разорвать нашу экономику в клочья. Но вот уже несколько лет мы живем под ними и видим, что это только хотелки. Конечно, не сказать, что они для нас безобидные, но говорить о том, что они экономически нас подорвали, нельзя, — отметил парламентарий.