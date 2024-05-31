Твердый злак: кто пострадает от введения ЕС пошлин на зерновые из РФ

В Российском зерновом союзе отметили, что решение о введении пошлин не сильно скажется на ценах и на самом экспорте — отечественное зерно может поставляться в Европу через другие государства.
Пострадают, но не россияне
Совет Евросоюза 30 мая объявил на своем сайте о введении заградительных таможенных пошлин на импортируемое из РФ и Белоруссии зерно. Размер пошлины достигает €95 за 1 т поставляемой в ЕС продукции, что примерно соответствует 50% стоимости пшеницы на европейском рынке. В сообщении говорится: пошлины повышаются до такой степени, что импорт прекратится. Помимо зерновых он коснется гранул из свекловичного жома и сушеного гороха.
Кроме того, Москве и Минску будет закрыт доступ к тарифным квотам ЕС. При этом отдельно уточняется, что меры затронут только те продукты, которые прямо или косвенно экспортируются в страны Евросоюза. Однако запретительные тарифы не повлияют на транзит через ЕС в третьи государства.
Глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин заявил «Известиям», что введение пошлин никак не повлияет на российский рынок зерна и не отразится на экономике.
— В отношении РФ со стороны ЕС введено уже огромное количество санкций, которые, как считали западные политики, должны были разорвать нашу экономику в клочья. Но вот уже несколько лет мы живем под ними и видим, что это только хотелки. Конечно, не сказать, что они для нас безобидные, но говорить о том, что они экономически нас подорвали, нельзя, — отметил парламентарий.
По его словам, Россия до сих пор остается членом ВТО и обязана иметь «зеленый свет» на торговые действия в соответствии с международным законодательством, которое сегодня нарушается.
— В прошлом году наша страна впервые получила $45 млрд от экспорта сельхозпродукции, в том числе зерновых. Сейчас мы больше всех в мире продаем пшеницы, масла, семян и другой продукции. И будем только расширять и наращивать производство и поставки. Напомню, что в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин призвал увеличить экспортный потенциал в 1,5 раза. Это серьезная задача, но она выполнима. Для этого нам не нужны страны Европы, в которые сегодня не идут основные поставки продукции, — заявил депутат.
Это мнение разделяет и зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский.— Серьезного влияния на российский экспорт зерновых введение пошлин не окажет. Мы не так много поставляли туда зерна. Они больше заинтересованы в нашем подсолнечном масле, которое они не трогают. Поэтому не думаю, что это решение критично, — заявил политик.
По данным ФГИС «Аргус-Фито», экспорт зерна и продуктов его переработки по состоянию на декабрь 2023 года превысил 79,9 млн т. Основной объем пришелся на страны Ближнего Востока, Африки и Азии. Значительно увеличены отгрузки зерна в такие дружественные государства, как Бразилия, Танзания, Йемен, Бангладеш, Тунис. При этом поставки в ЕС составили 1,5 млн т, в том числе 818 тыс. т пшеницы с учетом муки, 495 тыс. т кукурузы, 132 тыс. т ржи и 54 тыс. т ячменя.
«Известия» направили запрос в Минсельхоз также с просьбой оценить влияние пошлин на российский рынок.
Последствия для ЕС
Нацеленные на снижение импорта российской и белорусской сельхозпродукции пошлины негативно отразятся на рынках отдельных стран — членов ЕС из-за дешевого украинского зерна, считает член комитета Европарламента по сельскому хозяйству и развитию сельских районов Иван Давид.
— Это ошибка с точки зрения нашего рынка, потому что зерно с Украины слишком дешевое, и это проблема для европейского сельского хозяйства, особенно для Венгрии, Словакии, Болгарии. Я не думаю, что это хорошая идея, — сказал он «Известиям». — Я полагаю, что для Европы было бы лучше иметь торговые связи со всеми странами.
С ним согласен депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек.
— Повышение тарифов призвано исключительно наказать российских сельхозпроизводителей. Однако вполне вероятно, что это нанесет еще больший вред потребителям в ЕС, — сказал он «Известиям».
Политик считает, что данные меры могут усугубить проблему беспошлинного импорта украинского зерна. В июне 2022 года ЕС временно либерализовал условия закупок сельхозпродукции с Украины, что привело к оседанию этого дешевого продовольствия в соседних странах ЕС.
По итогам 2023 года Киев занял первое место по поставкам такой продукции в Евросоюз. Уже в прошлом году Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия временно запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины.
Осенью межгосударственное объединение предписало Киеву ужесточить порядок экспорта продовольствия в соседние европейские страны. Кроме того, ЕС в начале года пошел на сокращение закупок украинского зерна. По данным Eurostat, в феврале объем поставок сельхозпродукции с Украины упал более чем на 20%.
Тем не менее это не смогло успокоить европейских фермеров. С начала этого года в ЕС не прекращаются протесты против импорта дешевого украинского зерна и «зеленой политики» Брюсселя, из-за которой аграрии лишаются части льгот и субсидий. Особое недовольство выражают фермеры из Польши, Чехии, Венгрии, Словакии. Так, в мае вновь разгорелись демонстрации в Польше. В середине месяца фермеры заблокировали тракторами здание администрации западно-поморского воеводства в Щецине. Несмотря на недовольство граждан, в Брюсселе продолжают поддерживать украинских сельхозпроизводителей. В мае ЕС хоть и с оговорками, но продлил до июня 2025 года беспошлинный экспорт из этой страны.
Найдут пути обхода
Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский считает, что решение о введении пошлин не сильно скажется на ценах и на самом экспорте. Он не исключил, что отечественная продукция начнет поставляться в Европу через другие страны.
— Для отечественных производителей это болезненным не будет, может быть, за исключением тех, кто осуществлял поставки только в ЕС. Это не самый большой рынок для РФ, но для европейцев станет хуже, так как мера приведет к уменьшению конкуренции. Это решение политическое, а не экономическое, — заявил «Известиям» экс-замминистра сельского хозяйства РФ Леонид Холод.
При этом эксперт подчеркнул, что у РФ достаточно покупателей, которые могут приобрести зерновые, которые шли в ЕС. Это прежде всего ближневосточные страны, Африка.
Новые ограничения не окажут существенного влияния на внешнеторговый баланс России, поскольку большая часть экспортоориентированных цепей поставок зерновых и масличных культур уже переориентированы с запада на восток, с севера на юг, — пояснила доцент кафедры логистики Финансового университета при правительстве РФ Дарья Швандар. На востоке основные потребители нашего зерна — Китай, Индия, Пакистан. На юге — Турция, Египет и Эфиопия.
Это мнение разделяет доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян.
— Для российского бюджета и экономики новые «запретительные пошлины» малозначительны. Хотя определенный вред они нанести могут в том смысле, что против китайских, индийских и азиатских грузоперевозчиков нашего зерна могут вводить вторичные санкции, — допускает эксперт.
По его мнению, это может привести к росту цен на фрахт и страхование, а также потребует встраивания дополнительных посредников в цепочку поставок, чтобы вопросов не возникало ни к перевозчику, ни к получателю груза.
— Для мировой экономики эта ситуация будет означать рост цен в ряде стран на некоторые виды продуктов питания, но к резкому скачку инфляции в мире она не приведет. Россия и Белоруссия — не самые крупные поставщики зерна в ЕС, — отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
По ее словам, экспорт самих зерновых и масличных культур, а также продуктов их переработки из РФ и Белоруссии в ЕС не запрещен полностью, просто вводятся пошлины на импорт этой продукции в размере €95 за 1 т, которые приведут к тому, что Москва и Минск просто сильно сократят поставки этой продукции в Евросоюз.
— На наш взгляд, Евросоюз просто пытается таким способом успокоить местных фермеров, которые в прошлом году протестовали против неограниченного импорта зерна с Украины, только на самом деле внутренних проблем стран ЕС такие санкции не решат, — полагает Наталья Мильчакова.
При этом, по ее словам, в отдельных странах, которые импортировали из РФ отдельные виды зерна (например, Италия и Испания закупали у нас твердые сорта пшеницы), могут вырасти цены на продукцию из таких сортов (прежде всего на макаронные изделия). А это, в свою очередь, помешает снижению инфляции и в этих государствах, и в ЕС в целом.
Москве не стоит опасаться введенных ограничений, считает аналитик Центра европейских исследований ИМИ МГИМО МИД России Ирина Киселева.
— Во-первых, сейчас Москва ориентирована на поставки зерновых культур в страны Ближнего Востока и Африки. Во-вторых, РФ сможет быстро перенаправить дополнительные объемы злаков, которые ранее направлялись в Европу, на другие рынки, в том числе в силу слабой привязки к конкретным логистическим путям, — сказала она «Известиям».
Введение пошлин на российское зерно не будет способствовать и стабилизации ситуации на европейском рынке, поскольку объемы поставляемой такой продукции из РФ крайне незначительны и составляют лишь порядка 1% от общего потребления данного типа продукции в ЕС, считает она. Более того, в настоящее время Украина остается главным поставщиком злаков в ЕС, и именно отгрузка дешевого товара подрывает ситуацию на рынке, делая продукцию местных производителей менее конкурентоспособной, что вызывает недовольство аграриев, отметила Ирина Киселева.