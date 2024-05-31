Ставка на место: половина участников финрынка допустили рост ключевой в июне

На заседании по ключевой ставке 7 июня ЦБ может поднять ее до 17% — такой вариант допустили больше половины опрошенных «Известиями» участников финансового рынка. Инфляция продолжает разгоняться: в конце мая она перевалила за 8%, превысив таргет вдвое. Да и Банк России ужесточил риторику. Тем не менее аргументов за сохранение ключевой также много: повышение на 1 п.п. вряд ли значительно охладит цены, а для более крупного шага оснований пока недостаточно.