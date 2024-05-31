Ставка на место: половина участников финрынка допустили рост ключевой в июне

Кроме того, после сворачивания льготных ипотечных программ кредитование и стоимость жилья должны снизиться. Как в своих решениях ЦБ учтет изменение налоговой системы — в материале «Известий». Почему решение ЦБ в этот раз — настоящая интрига.
Повысит ли ЦБ ставку 7 июня
Девять из 21 опрошенного «Известиями» эксперта, представляющих банки, брокеров и финансовые компании убеждены, что ключевую оставят на прежнем уровне — 16%. Еще семеро считают оба варианта — сохранение и увеличение ставки — практически равновероятными. И пятеро однозначно ждут повышения ключевой ставки на 1 п.п.
При этом перед предыдущим заседанием — 29 апреля — аналитики единогласно считали, что ЦБ сохранит ставку в 16%.
С того момента ситуация с инфляцией стала тревожнее. В конце мая показатель в годовом выражении вырос до 8,07%. За месяц рост цен составил 0,48% — это не сильно ниже результата апреля, отметила аналитик «Цифра брокер» Наталья Пырьева.
— Говорить о замедлении инфляции не приходится, поэтому вероятность повышения ключевой ставки на заседании 7 июня существенно возрастает, — отметила Наталия Пырьева.
Рост цен в годовом выражении сейчас почти вдвое превышает целевой уровень ЦБ в 4%, отметил глава департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. По его мнению, регулятору необходимо будет отреагировать на такую динамику.
— Последние статистические данные указывают на снижение чувствительности цен к сегодняшнему уровню ключевой ставки, — добавил начальник отдела инвестиционной аналитики «Ренессанс Банка» Павел Журавлев.
При этом с момента последнего заседания 26 апреля регулятор ужесточил сигнал по динамике ставки в резюме обсуждения ключевой. Зампред ЦБ Алексей Заботкин на прошлой неделе сообщил, что 7 июня совет директоров обсудит вариант повышения основного показателя.
Почему вероятность сохранения ключевой в июне по-прежнему высока
Заявлений регулятора хватило, чтобы на рынке появились предложения вкладов со ставкой 17,5%. В итоге для фактического ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) Банку России достаточно «ястребиных» комментариев, и в этот раз можно обойтись без повышения ключевой, отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.
Важно понимать, что повышение ставки до 17% в прошлый раз рассматривалось строго как альтернативный сценарий, подчеркнул главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов. Вышедшая с тех пор статистика не позволяет полагать, что сейчас он стал базовым, уверен эксперт.
— У Банка России есть время дождаться новой информации в преддверии опорного заседания в июле, — заключил портфельный управляющий General Invest Димитрий Резепов.
Помимо того, летом рост цен может замедлиться, отметил Александр Шнейдерман «Альфа-Форекс». В этот сезон появляется новый урожай, поэтому вся отрасль старается избавиться от остатков старого, снижая цены. ЦБ учтет и этот фактор.
Существенно повлиять на темпы инфляции могло бы сильное повышение ставки — например, на 2 п.п. на двух следующих заседаниях, отметил главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров. Однако серьезных оснований для таких мер нет — помимо того, резкое ужесточение ДКП лишь подстегнуло бы спрос на кредиты в краткосрочной перспективе.
Вероятно, ЦБ займет выжидающую позицию и примет решение после того, как оценит эффект от завершения льготной ипотеки (оно окажет влияние не только на снижение жилищных ссуд, но и на другие сегменты кредитования), заключил представитель «Газпромбанк Инвестиции» Андрей Ванин. 1 июля программа на новостройки под 8% завершится, а условия по Семейной ипотеке будут пересмотрены. Следующее заседание совета директоров состоится 26 июля, поэтому у регулятора будет время, чтобы оценить эффект от изменений на ипотечном рынке.
Если регулятор все же пойдет на повышение ключевой, кредитные организации, как обычно, подстроятся под новые условия и скорректируют стоимость депозитов и кредитов, заявил главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич. При ужесточении ДКП сектор может перейти к планомерному повышению ставок по всей линейке продуктов.
На рубль повышение ключевой может повлиять весьма положительно, добавила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Высокие ставки по рублевым депозитам определяет привлекательность нацвалюты относительно доллара и евро, что влияет на показатели курсов.
Как изменение налоговой системы повлияет на решение ЦБ
Повышение НДФЛ до 15% для россиян с совокупным доходом за год выше 2,4 млн рублей — это проинфляционный фактор, пояснил независимый эксперт Андрей Бархота. Сейчас в РФ дефицит на рынке труда, поэтому предприятиям будет тяжело сократить издержки из-за роста налогов для своих работников. В итоге компании неизбежно заложат расходы в цены на товары и услуги.
Тем не менее налоговые изменения в долгосрочной перспективе способны оказать дезинфляционный эффект, поскольку государство в прямом смысле будет «вынимать» часть средств из рынка в бюджет, отметил исполнительный директор «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.
Регулятор в любом случае сохранит жесткую риторику в преддверии следующих заседаний, уточнили в Банки.ру. При этом если инфляция усилится или будет продолжать держаться на сегодняшних уровнях, Банк России может повысить ставку до 18% летом, заключили в «БКС Мир Инвестиций».