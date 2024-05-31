СДЭК объявил о возобновлении приема посылок

«С утра 1 июня вы снова можете отправлять посылки во всех наших ПВЗ. Мы успешно протестировали работу сегодня, и тысячи посылок уже в пути к своим адресатам», — сообщили в компании и вновь принесли извинения за доставленные неудобства.