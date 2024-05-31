С Казахстана сняли ограничения на полеты в Евросоюз

Впервые казахстанские авиаперевозчики попали в черный список Евросоюза в 2009 году. Тогда Международная организация гражданской авиации (ICAO) во время аудита выявила низкий показатель внедрения стандартов ICAO, на уровне 47%. Из-за этого Еврокомиссия запретила полеты всех казахстанских авиакомпаний в европейские страны, кроме Air Astana. Последнюю ограничили также в возможностях расширения географии полетов и парка воздушных судов.