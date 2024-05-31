Россиян предупредили о пересчете важной выплаты с 1 июня

Прежде всего, речь идет о порядке учета алиментов на ребенка. Если они установлены судом, то будут зачтены в фактическом, а не назначенном порядке. «То есть, если суд назначил алименты в размере 15 тысяч рублей, а де-факто родитель выплатил на ребенка две тысячи, в доходах учтут именно две тысячи рублей», — привел пример юрист.
В заявлении о назначении пособия эти данные можно указывать самостоятельно, если нет исполнительного производства. Если решение суда уже передано в ФССП, Соцфонд получит данные оттуда.
Если размер алиментов установлен по устной договоренности или соглашению, при расчете дохода будет учитываться указанная в заявлении сумма. Она не может быть ниже предусмотренных Семейным кодексом минимальных гарантий: четверть МРОТ на одного ребенка, треть МРОТ на двоих детей и половина МРОТ на трех и более детей, указал Виноградов. Сейчас обратившийся за пособием родитель может указать любую сумму, даже если нет судебного решения.