Россиян предупредили о пересчете важной выплаты с 1 июня

Если размер алиментов установлен по устной договоренности или соглашению, при расчете дохода будет учитываться указанная в заявлении сумма. Она не может быть ниже предусмотренных Семейным кодексом минимальных гарантий: четверть МРОТ на одного ребенка, треть МРОТ на двоих детей и половина МРОТ на трех и более детей, указал Виноградов. Сейчас обратившийся за пособием родитель может указать любую сумму, даже если нет судебного решения.