Россия стала четвертой экономикой мира по ППС

Всемирный банк по итогам 2022 года сообщал, что Россия стала пятой экономикой мира, потеснив Германию на шестое место. Однако расчеты показателя паритета покупательной способности были основаны на данных за 2017 год, а в четверг они были обновлены с учетом данных за 2021 год.