Россия стала четвертой экономикой мира по ППС

Организация в четверг обновила данные по показателям паритета покупательной способности: из них следует, что Россия уже в 2021 году стала четвертой экономикой мира с долей в 3,8% от мирового ВВП, потеснив Японию (3,7%) и Германию (3,4%).
Российский ВВП по паритету покупательной способности в 2021 году составил 5,7 триллиона долларов, Японии — 5,6 триллиона долларов, а Германии — 5,2 триллиона долларов.
В следующие два года ситуация сохранилась, подсчитало РИА Новости. Российская экономика выросла до 6 триллионов долларов в 2022 году и 6,45 триллиона в прошлом году. При этом японский ВВП увеличился до 5,9 триллиона и 6,3 триллиона долларов, а немецкий — до 5,5 и 5,9 триллиона долларов соответственно.
Абсолютным лидером по размеру экономики, пересчитанной по паритету покупательной способности, в 2021—2023 годах остается Китай — его ВВП достиг 35 триллионов по итогам прошлого года. Второе место занимают США с 27,4 триллиона в прошлом году. Тройку лидеров замыкает Индия с 14,6 триллиона долларов.
Всемирный банк по итогам 2022 года сообщал, что Россия стала пятой экономикой мира, потеснив Германию на шестое место. Однако расчеты показателя паритета покупательной способности были основаны на данных за 2017 год, а в четверг они были обновлены с учетом данных за 2021 год.
Президент России Владимир Путин ранее поставил задачу выйти на четвертое место среди экономик мира и поручил кабмину до 31 марта 2025 года подготовить меры для достижения этой цели.