«Роснефть» отчиталась о чистой прибыли за I квартал

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО, приходящаяся на акционеров, в первом квартале 2024 года составила 399 миллиардов рублей против 191 миллиарда рублей в четвертом квартале 2023 года, а EBITDA — 857 миллиардов рублей против 602 миллиардов рублей, сообщила компания.