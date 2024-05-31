Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Роснефть» отчиталась о чистой прибыли за I квартал

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО, приходящаяся на акционеров, в первом квартале 2024 года составила 399 миллиардов рублей против 191 миллиарда рублей в четвертом квартале 2023 года, а EBITDA — 857 миллиардов рублей против 602 миллиардов рублей, сообщила компания.

Источник: Reuters

«Чистая прибыль, относящаяся к акционерам “Роснефти”, в первом квартале 2024 года выросла до 399 миллиардов рублей, что в основном объясняется ростом EBITDA», — объяснила «Роснефть».

Выручка в первом квартале составила 2,594 триллиона рублей, увеличившись по сравнению с четвертым кварталом на 1,7%.

Компания не приводит динамику в годовом выражении. Однако, согласно ее предыдущим отчетам, чистая прибыль «Роснефти» в первом квартале 2023 года составила 323 миллиарда рублей, а EBITDA — 672 миллиарда рублей. Выручка была на уровне 1,823 триллиона рублей.