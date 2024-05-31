«Роснефть» отчиталась о чистой прибыли за I квартал

«Чистая прибыль, относящаяся к акционерам “Роснефти”, в первом квартале 2024 года выросла до 399 миллиардов рублей, что в основном объясняется ростом EBITDA», — объяснила «Роснефть».
Выручка в первом квартале составила 2,594 триллиона рублей, увеличившись по сравнению с четвертым кварталом на 1,7%.
Компания не приводит динамику в годовом выражении. Однако, согласно ее предыдущим отчетам, чистая прибыль «Роснефти» в первом квартале 2023 года составила 323 миллиарда рублей, а EBITDA — 672 миллиарда рублей. Выручка была на уровне 1,823 триллиона рублей.