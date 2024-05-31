Курс евро превысил ₽98 впервые с 23 мая

Курс евро к рублю (EUR/RUB) вырос на 0,68%, или 67 копеек, поднявшись до ₽98,03, свидетельствуют данные торгов на Мосбирже по состоянию на 16:30 мск. В предыдущий раз выше отметки ₽98 евро торговался 23 мая.
Доллар (USD/RUB) торговался на уровне ₽90,18, на 0,36%, или 33 копейки, выше уровня закрытия предыдущего дня.
Доллар и евро показали достаточно уверенный рост к рублю на фоне некоторого снижения активности экспортеров, естественного после завершения налогового периода, рассказал начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов. Против рубля играет и усиление коррекционных настроений на мировых фондовых рынках и рынке нефти, где цена Brent отступила ниже $82 за баррель, практически вернувшись к минимумам мая.
Валюты продолжают коррекционные движения, так как инвесторы находятся в поиске равновесных курсов после стремительного укрепления рубля ранее в мае, рассказал старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.
Сокращение продаж валюты со стороны экспортеров, традиционное для начала месяца, способно убрать избыточный навес предложения и в отсутствие усугубления проблем с трансграничными платежами может способствовать возврату курса доллара в начале июня в более оправданный с экономической точки зрения диапазон ₽91−95, прогнозирует Евгений Локтюхов.
По мнению руководителя отдела акций УК «Первая» Антона Кравченко, на следующей неделе курс рубля, вероятно, будет находиться в коридоре ₽89−92 за доллар. Он отмечает, что в фокусе у игроков рынка будет заседание ЦБ по ключевой ставке, которое состоится 7 июня. «Позиция регулятора гарантированно станет более “ястребиной”, так как инфляция превышает прогнозы Банка России, а экономика остается перегретой», — говорит Кравченко.
В базовом сценарии аналитики УК «Первая» ожидают сохранение ключевой ставки на уровне 16% и ужесточение сигнала регулятора. При этом, обратил внимание Антон Кравченко, также возможно повышение ключевой ставки до 17%, и этот вариант рынок в значительной степени уже учел в котировках.