Курс евро превысил ₽98 впервые с 23 мая

По мнению руководителя отдела акций УК «Первая» Антона Кравченко, на следующей неделе курс рубля, вероятно, будет находиться в коридоре ₽89−92 за доллар. Он отмечает, что в фокусе у игроков рынка будет заседание ЦБ по ключевой ставке, которое состоится 7 июня. «Позиция регулятора гарантированно станет более “ястребиной”, так как инфляция превышает прогнозы Банка России, а экономика остается перегретой», — говорит Кравченко.