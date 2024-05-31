Китай впервые стал главным покупателем российского мороженого

Так, с января по март этого года Китай приобрел у России мороженого на 1,1 миллиона долларов. Это в 4,5 раза больше, чем за такой же период год назад, когда было куплено лакомства на 243,2 тысячи долларов. При этом Поднебесная впервые стала главным импортером этого десерта из РФ.