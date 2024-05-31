Китай впервые стал главным покупателем российского мороженого

Так, с января по март этого года Китай приобрел у России мороженого на 1,1 миллиона долларов. Это в 4,5 раза больше, чем за такой же период год назад, когда было куплено лакомства на 243,2 тысячи долларов. При этом Поднебесная впервые стала главным импортером этого десерта из РФ.
Кроме этого, по итогам трех месяцев в число основных покупателей мороженого у России вошли Казахстан и Киргизия, импортировавшие его на 984,8 тысячи и 161,5 тысячи долларов соответственно. При этом за год Казахстан сократил закупки из РФ на две трети, а Киргизия нарастила на четверть.
Также в числе основных покупателей могли бы оказаться Узбекистан и Белоруссия, однако актуальные данные они не раскрыли. Так, по тогам трех месяцев прошлого года импорт Узбекистаном этого продукта составил 867,9 тысячи долларов, а Белоруссией — 437,5 тысячи долларов за первые три месяца 2022 года.
Замыкают пятерку любителей мороженого из России Армения и США: за первый квартал они купили холодных сладостей на 92,2 и 75,8 тысячи долларов — в 1,8 и 2,9 раза больше, чем год назад. Следом расположились Израиль (64 тысячи долларов), Грузия (57,3 тысячи), Сербия (36,3 тысячи) и Азербайджан (21,2 тысячи).
По итогам всего 2023 года основными импортерами мороженого из России стали Казахстан (20,1 миллиона долларов), Китай (1,9 миллиона), Азербайджан (1,7 миллиона) и Грузия (1,1 миллиона), следует из данных Comtrade и статслужб. А как сообщала цифровая площадка Россельхозбанка «Своё фермерство» со ссылкой на «Агроэкспорт», в их число также вошли Белоруссия (5,54 миллиона) и Монголия (4,99 миллиона).