Эксперты оценили экономические последствия изменения налоговой системы

С одной стороны, здесь очевидная цепочка: «меньше прибыли — меньше инвестиций», и наоборот, говорит руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов. С другой — есть поведенческие нюансы, которые показывают, что «в реальной жизни все сложнее, чем в экономике». «Помните налоговую реформу Дональда Трампа? Вроде все совсем просто: уменьшили налог на корпоративную прибыль, увеличились инвестиции. Очевидно? И Трампу очевидно. Но в итоге инвестиции не выросли. Прирост доходов компаний ушел в рост сделок по слиянию и поглощению», — отметил Белоусов. Тогда на тот момент президент США Дональд Трамп снизил налог на прибыль юридических лиц с 35 до 21%.