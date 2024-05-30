Правительство расширило эксперимент по маркировке на смартфоны и ноутбуки

Эксперимент по маркировке радиоэлектронной продукции в России продлили и расширили на ноутбуки и смартфоны, следует из соответствующего постановления правительства. Согласно документу, с 10 июня в эксперимент войдут ноутбуки, планшеты и телефоны, а с 1 июля — печатные платы. Сроки их проведения — до 30 апреля и 31 августа 2025 года соответственно.