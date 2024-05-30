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На саммите глав G7 представят ряд опций использования активов России

ВАШИНГТОН, 30 мая — РИА Новости. На предстоящем саммите лидеров стран «Большой семерки» (G7) в июне в Италии будет представлено несколько вариантов использования замороженных активов России для поддержки Украины, заявил заместитель главы американского минфина Уолли Адейемо.

Источник: Reuters

«Министр (финансов США Джанет — ред.) Йеллен вместе с министрами финансов G7 работает над определением ряда вариантов, которые будут представлены лидерам на встрече в июне», — сообщил он в интервью Блумберг.

Как отметил американский чиновник, от решения глав государств G7 будет зависеть, как Запад станет использоваться замороженные суверенные активы России для военной поддержки Украины и инвестиций в ее восстановление.

После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины.

Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал «смотреть за пределы этого отдельного конфликта» и искать другие способы финансирования Киева.

В Кремле заявляли, что принятие подобных решений «будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права». В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ «тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать».