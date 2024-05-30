Мишустин назвал число россиян, которых коснется изменение шкалы НДФЛ

Решение принять удвоенный показатель средней зарплаты для минимальной планки отсечения прогрессивной ставки налога для физических лиц (НДФЛ) — инициатива правительства, при этом изменения коснуться не более 3% (около 2 млн) работающих россиян. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Правительство решило учесть рекомендацию с запасом, повысив этот уровень до 200 тыс. рублей, — и в результате изменения коснутся 3% работающего населения, тех, кто действительно получает больше доход», — сказал премьер.
Он также отметил, что «более справедливая налоговая система» обеспечит ресурсы на выполнение всех социальных программ и нацпроектов на благо граждан и экономики. «Все социальные обязательства перед гражданами выполнены», — подчеркнул Мишустин.
Минфин внес проект изменения налоговой системы 28 мая. Предполагается, что на смену двум действующим ступеням НДФЛ (13% и 15% с доходов, превышающих 416,7 тыс. руб. в месяц, или 5 млн руб. в год) придет пять:
- 13% при доходах до 200 тыс. руб. в месяц (2,4 млн руб. в год);
- 15% для части дохода в диапазоне 200−416,7 тыс. руб. в месяц (2,4−5 млн руб. в год). В Госдуме ранее рекомендовали установить 15-процентный НДФЛ для доходов выше, чем примерно 150 тыс. руб. в месяц;
- 18% для части дохода в диапазоне 416,7 тыс. — 1,67 млн руб. в месяц (5−20 млн руб. в год);
- 20% для части дохода в диапазоне 1,67−4,17 млн в месяц (20−50 млн руб. в год);
- 22% при доходах свыше 4,17 млн руб. в месяц (50 млн руб. в год).
В России 64 млн плательщиков НДФЛ, изменение шкалы затронет около 2 млн из них (с доходом выше 2,4 млн руб. в год), или 3,2% работающего населения, говорится в материалах Минфина.
Все дополнительные поступления от расширения прогрессивной шкалы налога на доходы физлиц будут направлены в доход федерального бюджета, следует из законопроекта о внесении изменений в Бюджетный кодекс (Минфин внес его в правительство 28 мая вместе с законопроектом о поправках в Налоговый кодекс).
Министр финансов Антон Силуанов в ходе слушаний в Госдуме также говорил, что дополнительные средства пойдут на финансирование нацпроектов «Семья», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», повышение социальных выплат, продление материнского капитала, поддержку здоровья женщин