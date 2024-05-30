Мишустин назвал число россиян, которых коснется изменение шкалы НДФЛ

Министр финансов Антон Силуанов в ходе слушаний в Госдуме также говорил, что дополнительные средства пойдут на финансирование нацпроектов «Семья», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», повышение социальных выплат, продление материнского капитала, поддержку здоровья женщин и т. д. Минфин оценивал дополнительные поступления от изменения ставок НДФЛ в 533 млрд руб. в 2025 году и порядка 3,1 трлн руб. в сумме до 2030 года.