Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мишустин назвал число россиян, которых коснется изменение шкалы НДФЛ

Минфин внес проект изменения шкалы НДФЛ с «пятью ступенями» 28 мая. Мишустин отметил, что планка отсечения по показателю удвоенной средней зарплаты — инициатива кабмина. Нововведения, по его словам, коснутся около 2 млн россиян.

Источник: РИА "Новости"

Решение принять удвоенный показатель средней зарплаты для минимальной планки отсечения прогрессивной ставки налога для физических лиц (НДФЛ) — инициатива правительства, при этом изменения коснуться не более 3% (около 2 млн) работающих россиян. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Правительство решило учесть рекомендацию с запасом, повысив этот уровень до 200 тыс. рублей, — и в результате изменения коснутся 3% работающего населения, тех, кто действительно получает больше доход», — сказал премьер.

Он также отметил, что «более справедливая налоговая система» обеспечит ресурсы на выполнение всех социальных программ и нацпроектов на благо граждан и экономики. «Все социальные обязательства перед гражданами выполнены», — подчеркнул Мишустин.

В Минфине позже уточнили РБК, что правительство сегодня рассмотрело и одобрило налоговый законопроект.

Минфин внес проект изменения налоговой системы 28 мая. Предполагается, что на смену двум действующим ступеням НДФЛ (13% и 15% с доходов, превышающих 416,7 тыс. руб. в месяц, или 5 млн руб. в год) придет пять:

  • 13% при доходах до 200 тыс. руб. в месяц (2,4 млн руб. в год);
  • 15% для части дохода в диапазоне 200−416,7 тыс. руб. в месяц (2,4−5 млн руб. в год). В Госдуме ранее рекомендовали установить 15-процентный НДФЛ для доходов выше, чем примерно 150 тыс. руб. в месяц;
  • 18% для части дохода в диапазоне 416,7 тыс. — 1,67 млн руб. в месяц (5−20 млн руб. в год);
  • 20% для части дохода в диапазоне 1,67−4,17 млн в месяц (20−50 млн руб. в год);
  • 22% при доходах свыше 4,17 млн руб. в месяц (50 млн руб. в год).

В России 64 млн плательщиков НДФЛ, изменение шкалы затронет около 2 млн из них (с доходом выше 2,4 млн руб. в год), или 3,2% работающего населения, говорится в материалах Минфина.

Предполагается, что нововведения будут приняты Госдумой в текущую весеннюю сессию, которая продлится до 5 августа, и вступят в силу 1 января 2025 года.

Все дополнительные поступления от расширения прогрессивной шкалы налога на доходы физлиц будут направлены в доход федерального бюджета, следует из законопроекта о внесении изменений в Бюджетный кодекс (Минфин внес его в правительство 28 мая вместе с законопроектом о поправках в Налоговый кодекс).

Министр финансов Антон Силуанов в ходе слушаний в Госдуме также говорил, что дополнительные средства пойдут на финансирование нацпроектов «Семья», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», повышение социальных выплат, продление материнского капитала, поддержку здоровья женщин и т. д. Минфин оценивал дополнительные поступления от изменения ставок НДФЛ в 533 млрд руб. в 2025 году и порядка 3,1 трлн руб. в сумме до 2030 года.