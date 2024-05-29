Власти изменят принцип выплаты налогов владельцами иностранных компаний

По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), на конец 2022 года количество КИК выросло на 21%, до 45,6 тыс., сообщал РБК. Число декларируемых КИК увеличивается ежегодно, а в 2022-м темпы их прироста стали рекордными с 2017 года. А уведомления о наличии контролируемых иностранных компаний за 2022 год предоставили более 18,3 тыс. налогоплательщиков. То есть каждый отчитавшийся налогоплательщик в среднем имел доли в 2,5 КИК. В целом у одного налогоплательщика могут быть десятки КИК, говорили РБК эксперты.