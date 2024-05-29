В Госдуме прокомментировали предложения Минфина по налоговой системе

«Важно, что сохраняются налоговые стимулы для развития экономики. Поддержку получат те компании, которые не выводят полученную прибыль в офшоры и откладывают ее в дивиденды, а направляют на инвестиции, расширение производства или вкладывают в социальную инфраструктуру региона, где компания получает прибыль», — сказал депутат.
Минфин предложил повысить ставку налога на прибыль организаций с 20% до 25%. Однако для инвестирующих компаний государство предпринимает целый ряд дополнительных мер. Они обязательно будут оказаны тем предпринимателям, кто не прячет прибыль в офшорах, а вкладывает ее в расширение производства, а также в социальную инфраструктуру, пояснило министерство.
При этом на бессрочной основе предлагается продлить возможность применения инвестиционного налогового вычета (ИНВ) и режима региональных инвестиционных проектов для организаций, подлежащих включению в реестр. Дополнительно вводится федеральный инвестиционный вычет, только за счет федеральной части налога на прибыль, как и просил бизнес. Его конкретные параметры, требования к получателям будут определяться правительством РФ.
«Система налоговых вычетов, как показывает практика, хорошо стимулирует внутренний спрос», — заметил Алтухов. Он также обратил внимание, что «в обществе есть устойчивый запрос на социальную справедливость», поэтому налоговые новации направлены именно на это. «Предложено вывести налоговый вычет для семей с детьми при определенном уровне доходов, прогрессивная шкала затронет доходы только чуть более 3% работающего населения», — пояснил депутат.
Согласно предложенным Минфином изменениям, для родителей с двумя и более детьми, среднедушевой доход на члена семьи которых не превышает 1,5-кратного прожиточного минимума в месяц, будет осуществляться возврат уплаченного НДФЛ в размере 7% из 13%, то есть ставка НДФЛ для них фактически составит 6%.