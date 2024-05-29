В Госдуме прокомментировали предложения Минфина по налоговой системе

Минфин предложил повысить ставку налога на прибыль организаций с 20% до 25%. Однако для инвестирующих компаний государство предпринимает целый ряд дополнительных мер. Они обязательно будут оказаны тем предпринимателям, кто не прячет прибыль в офшорах, а вкладывает ее в расширение производства, а также в социальную инфраструктуру, пояснило министерство.