В Белом доме ответили на критику Зеленского в адрес Байдена

Ранее Зеленский на пресс-конференции в Бельгии раскритиковал американского лидера из-за его возможного отсутствия на конференции, заявив, что это не будет «сильным решением». По его словам, он «очень хотел бы», чтобы Байден лично присутствовал на мероприятии.

Жан-Пьер на брифинге, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать высказывания Зеленского, заявила, что Штаты «активно участвовали в каждом из предыдущих мирных саммитов» по Украине. Она добавила, что США будут представлены и на предстоящей конференции. «Хотя сегодня мне нечем поделиться с вами в плане какой-то конкретики, но мы принимали активное участие, это то, чем мы занимались в связи с этим саммитом», — добавила пресс-секретарь, уклонившись от уточняющего вопроса об участии американского президента.