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В Белом доме ответили на критику Зеленского в адрес Байдена

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила об отсутствии какой-либо конкретики по вопросу возможного участия президента Джо Байдена в конференции по Украине в Швейцарии.

Источник: Reuters

Ранее Зеленский на пресс-конференции в Бельгии раскритиковал американского лидера из-за его возможного отсутствия на конференции, заявив, что это не будет «сильным решением». По его словам, он «очень хотел бы», чтобы Байден лично присутствовал на мероприятии.

Жан-Пьер на брифинге, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать высказывания Зеленского, заявила, что Штаты «активно участвовали в каждом из предыдущих мирных саммитов» по Украине. Она добавила, что США будут представлены и на предстоящей конференции. «Хотя сегодня мне нечем поделиться с вами в плане какой-то конкретики, но мы принимали активное участие, это то, чем мы занимались в связи с этим саммитом», — добавила пресс-секретарь, уклонившись от уточняющего вопроса об участии американского президента.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Байден, скорее всего, не примет участие в конференции по Украине в Швейцарии, поскольку в то же время должен посетить в Калифорнии акцию по сбору средств на свою предвыборную кампанию.

Швейцария проведет конференцию по Украине 15—16 июня недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой — предъявить Москве ультиматум. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.