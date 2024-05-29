В Белом доме ответили на критику Зеленского в адрес Байдена

Ранее Зеленский на пресс-конференции в Бельгии раскритиковал американского лидера из-за его возможного отсутствия на конференции, заявив, что это не будет «сильным решением». По его словам, он «очень хотел бы», чтобы Байден лично присутствовал на мероприятии.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Байден, скорее всего, не примет участие в конференции по Украине в Швейцарии, поскольку в то же время должен посетить в Калифорнии акцию по сбору средств на свою предвыборную кампанию.
Швейцария проведет конференцию по Украине