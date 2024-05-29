В AliExpress заявили, что отправляют заказы в Россию в обычном режиме

В конце 2023 года президент США Джо Байден подписал указ, по которому иностранные банки могут попасть под ограничения за помощь со сделками подсанкционным лицам и поставками российскому ОПК. С тех пор наблюдаются сложности с проведением российских операций в банках Китая. Несколько финансовых организаций перестали принимать платежи от российских компаний, в том числе в юанях, бизнес пожаловался на блокировки платежей из России за поставку компонентов и наборов для сборки электроники.