Указ об активах во временном управлении коснулся десяти компаний

«Предпринятые в соответствии с указом президента Российской Федерации от 25 апреля 2023 года № 302 меры в отношении движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав затронули лишь активы порядка 10 иностранных компаний. Это количество не сопоставимо с численностью остающихся работать на российском рынке иностранных предприятий. Экономоператорам обеспечены все необходимые условия для дальнейшего осуществления коммерческой деятельности», — сказал он.
Москва нацелена на поддержание конструктивного диалога с продолжающими свою деятельность в России иностранными компаниями безотносительно их принадлежности к юрисдикции недружественных государств, указал дипломат.
«Как показывает практика, деловые круги в целом куда более ответственны и объективны в оценке происходящих процессов, нежели политики западных стран. Те, кто ранее покинул Россию, сделали это под беспрецедентным давлением своих правительств. Вместе с тем, очевидно, что абсолютное большинство зарубежных компаний заинтересовано в сохранении и долгосрочном развитии своего бизнеса в России», — подчеркнул Биричевский.
Президент России Владимир Путин подписал в апреле прошлого года указ о передаче во временное управление иностранных активов в случае изъятия российских активов за рубежом. Также временное управление может быть введено в отношении находящегося на территории РФ движимого и недвижимого имущества иностранных лиц, связанных с недружественными государствами, а также имущественных прав, принадлежащих лицам недружественных стран. Из указа следует, что временный управляющий, которым назначено Росимущество, осуществляет полномочия собственника имущества, ценных бумаг, долей, находящихся во временном управлении, за исключением полномочий по распоряжению имуществом.