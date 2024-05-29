«Очевидно, что санкции ударят по ближайшим союзникам США. Так, природный газ — одна из приоритетных тем нашего взаимодействия с Японией в текущих непростых геополитических условиях. Насколько мы понимаем, Токио заинтересован в дальнейших поставках российского “голубого топлива”», — сказал он.
Проект «Арктик СПГ 2» предусматривает строительство трех очередей по производству СПГ мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. «Новатэк» владеет в проекте 60%, еще по 10% принадлежат французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму J-Arc японских компаний Mitsui и государственной JOGMEC. Япония рассчитывала покупать с проекта 2 миллиона тонн в год.
Минфин США в ноябре внес в санкционный список ООО «Арктик СПГ 2» — дочернюю компанию «Новатэка», которая реализует одноименный СПГ-проект.
В конце прошлого года японские СМИ писали, что в связи с проблемой санкций «Арктик СПГ 2» есть опасность, что Япония будет вынуждена пересмотреть планы закупок СПГ. Однако если проект сократится, то японские инвестиции могут превратиться в так называемые «плохие кредиты» и в этом случае правительство Японии, если возникнет необходимость, может обсудить с США меры в отношении санкций.
В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.