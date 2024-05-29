РЖД после гибели кота Твикса разрешили указывать данные о животных

Инцидент произошел 11 января. Кот ехал со своими хозяевами в поезде Екатеринбург — Санкт-Петербург. Он смог самостоятельно выбраться из переноски и выбежать из купе. Пассажиры поезда сообщили проводнице о том, что животное ходит по вагону. После опроса присутствующих о том, кто хозяин кота, сотрудница поезда решила, что он беспризорный и выпустила его на улицу на стоянке в Кирове.