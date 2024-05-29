Россиян предупредили о новой схеме мошенников с подделкой писем от банков

Злоумышленники отправили жертве письмо на почту якобы от Госуслуг о том, что «мошенниками совершен вход в аккаунт». Жертва позвонила по указанному в письме номеру телефона, где ей пообещали помочь разобраться в течение 12 часов. На следующий день, по данным платформы, жертве позвонили и сообщили, что данные из личного кабинета в Госуслугах скопированы, а помочь сможет только «сотрудник Центробанка». Последний сообщил о необходимости заключения специального договора для работы с физическим лицом. Одновременно с этим жертве позвонил «следователь», сообщивший о возбуждении уголовного дела. Далее они сообщили жертве, что на ее имя мошенниками отправлены заявки на получение кредитов, некоторые находятся в стадии зачисления на счета.