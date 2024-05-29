Райффайзенбанк остановит отправку переводов в долларах

Нынешнее ухудшение условий проведения трансграничных расчетов не первое — банк планомерно увеличивает комиссии или минимальные лимиты валютных операций. Например, он ввел комиссию 50% за входящие долларовые переводы из других банков, ограничивал исходящие платежи в евро в некоторые страны, а в январе 2024 года поднял максимальный размер комиссий за переводы валюты в другие кредитные организации более чем втрое — до $1 тыс. и €1 тыс. Одновременно с этим австрийский Raiffeisen (материнская структура) весной 2023 года закрыл корреспондентские счета всем российским банкам, кроме своей «дочки». Эти меры позволили австрийскому Raiffeisenbank по итогам 2023 года снизить объем платежных операций в России на 50% с пиковых значений 2022 года до уровней начала 2022 года.