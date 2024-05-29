Путин запретил списание долгов с пенсий и доплат инвалидов

Текст опубликовали на официальном портале правовых актов.
Новый закон расширяет список доходов, с которых запрещено взыскание. К ним теперь относятся:
— социальная пенсия по инвалидности;
— федеральная социальная доплата к пенсии;
— региональная социальная доплата к пенсии;
— доплаты детям-инвалидам;
— доплаты недееспособным инвалидам.
Кроме того, закон запрещает взыскивать долги с выплат к пенсиям по потере кормильца из средств федерального бюджета, а не только из бюджетов субъектов России, как это было ранее.
Закон вступает в силу через десять дней после опубликования.
22 апреля президент подписал закон, который запрещает третьим лицам, в том числе и коллекторским агентствам, взыскивать долги с граждан за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).
Поправки в законе расширили список лиц, которые не могут переуступать право по возврату задолженности за коммунальные услуги. В их число включены наймодатели социального жилья.
В июле 2023 года Путин подписал закон о временном запрете на взыскание долгов по кредитам с жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.
Запрет будет действовать до 1 января 2026 года и охватывать просроченную задолженность, возникшую у физических лиц, до 30 сентября 2022 года.