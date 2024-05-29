Путин подписал закон о лимите в 100 тыс. рублей на перевод без открытия счета

Закон был разработан для снижения рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, обусловленных отсутствием ограничений на суммы таких переводов.
До подписания закона при денежных переводах, включая электронные, на сумму свыше 15 тыс. рублей проводилась упрощенная идентификация клиента-физлица, для которой достаточно представить банку свои паспортные данные. Это создает дополнительные риски совершения непрозрачных операций в этой сфере. При этом максимальная сумма подобных переводов не была ограничена.
В декабре прошлого года представитель Минфина России, комментируя этот закон, отметил, что это поспособствует снижению оттока капитала из страны.
Ранее, 22 мая, Центральный банк (ЦБ) России порекомендовал отменить суточный лимит переводов самому себе. Регулятор напомнил, что, согласно действующему законодательству, гражданин может без комиссии переводить деньги между своими счетами в разных банках в пределах 30 млн рублей в месяц. Соответствующие разъяснения Центробанк направил кредитным организациям.
До этого, 20 мая, в Центробанке сообщили, что регулятор выявил случаи, когда платежные агенты банков незаконно используют персональные данные граждан и без их ведома открывают на этих людей электронные кошельки. В связи с этим ЦБ рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за их платежными агентами.