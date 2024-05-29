Путин подписал закон о лимите в 100 тыс. рублей на перевод без открытия счета

До этого, 20 мая, в Центробанке сообщили, что регулятор выявил случаи, когда платежные агенты банков незаконно используют персональные данные граждан и без их ведома открывают на этих людей электронные кошельки. В связи с этим ЦБ рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за их платежными агентами.