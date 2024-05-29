На летних верандах кафе с 1 июня будут продавать алкоголь

Документ разрешает розничную продажу алкогольной продукции в «сезонном зале (зоне) обслуживания посетителей». Под ними понимается временное сооружение и (или) временная конструкция, предназначенные для оказания услуг общепита в течение определенного периода времени (сезона) и расположенные на территории, прилегающей к объекту общепита, или примыкающие к нему.
При этом в таких зонах должны соблюдаться требования, предъявляемые к розничной продаже алкоголя при оказании услуг общепита. Кроме того, должен быть в наличии документ, подтверждающий соответствие таких временных конструкций требованиям регионального законодательства к размещению и обустройству сезонного зала или зоны.
Закрепление в законодательстве положений, разрешающих розничную продажу алкоголя в летних (сезонных) кафе, позволит создать стабильные и понятные условия для такой торговли, сказано в пояснительной записке.
Ранее закон о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции не предусматривал ее розничной продажи в летних (сезонных) кафе. А это могли быть, например, веранды, помосты, «дворики», которые являются неотъемлемой частью стационарного ресторана или кафе. Вследствие такой правовой неопределенности обслуживание посетителей сезонных (летних) кафе алкогольными напитками образовывало предмет административного правонарушения и могло повлечь наказание как для организации, так и для посетителей, говорится в пояснительной записке.
Что касается розничной продажи алкоголя, в том числе при оказании услуг общепита, в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях, до 1 января 2026 года для юрлиц в этих регионах не будут действовать некоторые ограничения в части мест продажи алкоголя, для ИП — пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи. Для получения лицензии на розничную продажу алкоголя юрлицам также временно не надо будет представлять документы, подтверждающие наличие у них складских помещений и стационарных торговых объектов.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, а нормы по сезонным залам (зонам) — с 1 июня 2024 года. Кроме того, закон разрешает до 1 сентября 2026 года использовать товарно-транспортные накладные на бумажном носителе в качестве сопроводительных документов, удостоверяющих легальность производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.