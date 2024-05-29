На летних верандах кафе с 1 июня будут продавать алкоголь

Что касается розничной продажи алкоголя, в том числе при оказании услуг общепита, в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях, до 1 января 2026 года для юрлиц в этих регионах не будут действовать некоторые ограничения в части мест продажи алкоголя, для ИП — пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи. Для получения лицензии на розничную продажу алкоголя юрлицам также временно не надо будет представлять документы, подтверждающие наличие у них складских помещений и стационарных торговых объектов.