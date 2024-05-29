Минфин предложил увеличить налоговые вычеты на детей

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Минфин предложил вдвое увеличить стандартные налоговые вычеты по НДФЛ на детей, соответствующие поправки содержатся в разработанном Минфином законопроекте, с которым ознакомилось РИА Новости.
Стандартный налоговый вычет на второго ребенка предлагается увеличить с нынешних 1400 до 2800 рублей, а на третьего и каждого последующего ребенка — с трех до шести тысяч.
По действующим нормам, налогоплательщик может получать вычет на детей до месяца, в котором его доход (за исключением доходов от дивидендов) нарастающим итогом с начала года превысит 350 тысяч рублей. После достижения этой планки он теряет это право.
Предложенный Минфином законопроект повышает эту планку до 450 тысяч рублей.
Внести соответствующие изменения распорядился президент Владимир Путин, они есть в перечне поручений для реализации послания Федеральному собранию.