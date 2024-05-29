Минэнерго закрыло статистику о производстве бензина

В конце февраля правительство временно запретило экспорт бензина в преддверии сезонного спроса. 20 мая действие запрета приостановили на месяц. В кабмине отметили насыщение внутреннего рынка, а также стремление не снижать объемы переработки на НПЗ из-за «затоваривания автомобильным бензином» и освободить порты от пока не вывезенного экспортного топлива. Запасы на НПЗ и нефтебазах составили 2,1 млн т автомобильного бензина и 4 млн т дизельного топлива.