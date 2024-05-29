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Минэнерго закрыло статистику о производстве бензина

Минэнерго перестанет публиковать статистические данные о производстве бензина, решение принято в целях обеспечения информационной безопасности рынка нефтепродуктов, сообщили РБК в пресс-службе министерства. Статистика о производстве бензина будет закрыта для обеспечения информационной безопасности, сообщили в Минэнерго. Там добавили, что публикация данных о ценах на нефтепродукты продолжится.

Источник: Reuters

«Учитывая существующую геополитическую ситуацию, раскрытие такой информации может стать поводом для манипулирования рынком со стороны недобросовестных его участников», — заявили в ведомстве.

В Минэнерго считают, что закрытие статистики «будет способствовать укреплению надежности обеспечения внутренних потребителей и повышению энергетической безопасности страны в целом». Там добавили, что публикация данных о ценах на нефтепродукты продолжится.

Мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов осуществляется в ежесуточном режиме, подчеркнули в ведомстве.

С начала 2024 года участились атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в российских регионах. В частности, в мае были атакованы завод в Калужской области, Волгоградский и Славянский НПЗ, а также предприятие в Туапсе. По словам вице-премьера России Александра Новака, предприятия топливно-энергетического комплекса невозможно защитить на 100%.

В конце февраля правительство временно запретило экспорт бензина в преддверии сезонного спроса. 20 мая действие запрета приостановили на месяц. В кабмине отметили насыщение внутреннего рынка, а также стремление не снижать объемы переработки на НПЗ из-за «затоваривания автомобильным бензином» и освободить порты от пока не вывезенного экспортного топлива. Запасы на НПЗ и нефтебазах составили 2,1 млн т автомобильного бензина и 4 млн т дизельного топлива.