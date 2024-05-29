Глава Камчатки Солодов: делать прогнозы по ценам на икру на данный момент рано

«Мы делаем так, чтобы, самое главное, гарантировать качество и обеспечить доступность для жителей центральных регионов страны нашей камчатской рыбной продукцией. Цена складывается на основе рыночных факторов, поэтому делать какие-то прогнозы преждевременно», — сказал Солодов, отвечая на вопрос, можно ли ожидать понижения цен на икру.