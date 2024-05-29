Глава Камчатки Солодов: делать прогнозы по ценам на икру на данный момент рано

«Мы делаем так, чтобы, самое главное, гарантировать качество и обеспечить доступность для жителей центральных регионов страны нашей камчатской рыбной продукцией. Цена складывается на основе рыночных факторов, поэтому делать какие-то прогнозы преждевременно», — сказал Солодов, отвечая на вопрос, можно ли ожидать понижения цен на икру.
В России с 1 мая началась обязательная маркировка красной и черной икры. Ранее эксперты сообщали РИА Новости, что спрос и объемы реализации красной икры выросли в России, а цены, напротив, снизились, как и доля «серой» продукции на рынке.